LA SQUADRA 1 DEL CV BARI CHIUDE AL 4° POSTO AL CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE OPTIMIST

Il Circolo della Vela Bari chiude al 4° posto al Campionato Italiano a Squadre Optimist, dopo sei anni di assenza dalla fase finale.

Arrivata a Cagliari, accompagnati dal tecnico Beppe Palumbo e da Gianluca Capezzuto, i due team del CV Bari hanno affrontato la gara ciascuno con le sue possibilità.

La squadra del CV Bari 1 ha condotto un percorso solido e appassionante. Superata la fase di qualificazione, il team ha ottenuto l’accesso alla Gold, riservata alle migliori 8 squadre qualificate. Al termine del girone, Bari ha chiuso in terza posizione, alle spalle di LNI Ostia e CV Ravennate, qualificandosi così per le semifinali.

In semifinale, la squadra ha affrontato il fortissimo team di Ravenna, che si è imposto per 2-0. Nella finalina per il terzo posto, il CV Bari 1 ha lottato fino all’ultima regata contro LNI Mandello, vincendo il primo match ma cedendo nei due successivi.

Un risultato storico, che mancava dal 2019, e che assume un valore ancora più grande considerando che nel 2024 il CV Bari aveva chiuso in 10ª posizione nella Silver. Un salto in avanti importante, frutto di lavoro, impegno e grande spirito di squadra. Qualche dispiacere per la squadra 2 che si è classificata all’ultimo posto, ma per i giovanissimi atleti che la componevano sono state giornate incredibili di apprendimento sul campo e crescita personale come sempre succede in queste occasioni.

Classifica finale Campionato Italiano a Squadre Optimist 2025:

1-LNI Ostia

2-CV Ravennate

3-LNI Mandello

4-CV Bari 1

Foto in mare: Marcello Meringolo Optimist Italia