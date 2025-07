La vela giovanile invade le acque del Garda Trentino

Presentati i Campionati Italiani Giovanili Classi in Singolo con oltre 600 grandi promesse che dal 2 al 7 settembre regaleranno l’emozione di uno degli appuntamenti più attesi del calendario FIV

Dopo i Campionati Italiani Classi Olimpiche e i Campionati Italiani Classi in Doppio, i circoli del Garda Trentino uniscono nuovamente le forze per ospitare un altro grande evento del calendario FIV. Dal 2 al 7 settembre la sponda trentina del Lago di Garda accoglierà i Campionati Italiani Giovanili in Singolo – Kinder Joy of Moving, uno degli eventi velici giovanili più importanti della stagione, con oltre 600 velisti under 19 provenienti da tutta Italia.

L’evento, inserito tra i cinque di maggior rilievo della Federazione Italiana Vela, è stato presentato oggi, martedì 22 luglio, presso il Circolo Surf Torbole. Alla conferenza stampa hanno partecipato, tra gli altri: il Sindaco del Comune di Nago-Torbole Gianni Morandi, il Presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre, la Presidente del CONI Trentino Paola Mora, il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti, il Presidente XIV Zona FIV Gianpaolo Montagni, il Presidente del Consorzio Garda Trentino Vela e del Circolo Surf Torbole Armando Bronzetti, il Presidente del Circolo Vela Arco Carlo Pompili, il Presidente del Circolo Vela Torbole Mauro Versini, il Presidente della Lega Navale Italiana Riva del Garda Andrea Bagozzi e il luogotenente della guardia costiera Antonio Veneroso.

I giovani velisti saranno in gara in tutte le principali classi in singolo: dalle derive più classiche come Optimist, ILCA4 e ILCA6, alle spettacolari derive foil Waszp, fino alle tavole Techno293 (con pinna) e iQFOiL (con foil). Caratteristica di ciascuna categoria sarà la presenza di un solo atleta per imbarcazione o tavola, a sottolineare l’importanza del talento individuale.

Saranno i quattro circoli del Consorzio Garda Trentino Vela a collaborare per garantire un’organizzazione ottimale della manifestazione: il Circolo Vela Torbole come base per ILCA4, ILCA6 e Waszp, il Circolo Vela Arco per gli Optimist, il Circolo Surf Torbole per Techno293 e iQFOiL e la Lega Navale Italiana Riva del Garda come supporto nella gestione dei campi di regata.

Si tratta del quarto grande evento velico giovanile ospitato in sinergia dai circoli del territorio per consolidare il Garda Trentino come riferimento per la vela nazionale e internazionale, dopo i Campionati Italiani Classi Olimpiche (2021), i Campionati Italiani Giovanili Classi in Doppio (2023) e gli Youth Sailing World Championships (2024).

Il programma prenderà il via il 2 settembre con le registrazioni e le stazze, mentre il giorno successivo, alle ore 18:00, si svolgerà la tradizionale cerimonia di apertura in Piazza Lietzmann a Torbole sul Garda, con la parata inaugurale degli atleti. Le regate inizieranno giovedì 4 e si concluderanno il 7 settembre con le premiazioni.

Durante tutta la manifestazione, Piazza Lietzmann sarà animata dal FIVillage, uno spazio con palco eventi, maxi schermo, aree relax, stand di sponsor e partner, incontri con atleti e approfondimenti dedicati al mondo della vela.

L’evento sarà supportato dal title sponsor Kinder Joy of Moving, dai fornitori ufficiali Armare, Metasail, One Ocean Foundation e Garmin, dagli sponsor Trentino, Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A.m Cassa Rurale Alto Garda e Rovereto, ITAS e i comuni di Riva del Garda, Arco e Nago-Torbole.

HANNO DETTO:

Gianni Morandi, Sindaco del Comune di Nago-Torbole: “Desidero ringraziare gli organizzatori, i circoli e il Consorzio che rendono possibili eventi di questo livello. Si tratta di manifestazioni di grande valore sportivo e promozionale, fondamentali per il territorio: ancora una volta Torbole e il Garda Trentino si confermano una location ideale per questa disciplina, grazie a caratteristiche veliche e naturalistiche uniche.”

Francesco Ettorre, Presidente della Federazione Italiana Vela (FIV):

“Due anni fa abbiamo ospitato l’edizione dedicata al doppio e quest’anno torniamo con la formula del singolo. Siamo entusiasti di ritrovare la grande passione dei giovani atleti e un livello tecnico molto elevato: molti dei partecipanti provengono proprio da questo territorio, che non solo esprime talento sportivo, ma dimostra anche una solida capacità organizzativa. Non a caso, proprio i Mondiali dello scorso anno sul Garda hanno alzato il livello organizzativo, diventando un riferimento per tutti. Inoltre, questo campionato sarà il primo evento pilota per testare l’accordo tra CONI e MASE per misurare la valutazione di impatto ambientale delle manifestazioni sportive.”

Gianpaolo Montagni, Presidente della XIV Zona FIV: “Per la vela giovanile questi Campionati sono un’occasione fondamentale, che rappresenta un traino per tutto il movimento sul lago. L’assegnazione di una manifestazione di questa rilevanza ai nostri circoli e a questo territorio testimonia il valore del lavoro svolto: daremo il massimo supporto al Consorzio per garantire un evento all’altezza delle aspettative.”

Paola Mora, Presidente CONI Trentino: “Il nostro territorio è unico: la natura ci ha regalato un panorama incomparabile che, unito al vento, all’esperienza dei circoli e all’accoglienza dell’entroterra, dà vita a un’offerta velica senza eguali. Lo sport ha molte declinazioni e porta con sé valori importanti: tra tutti, quello giovanile è il più prezioso e merita di essere sostenuto.”

Silvio Rigatti, Presidente Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A.: “Ringrazio la FIV per aver scelto ancora una volta il Garda Trentino per un appuntamento di così grande rilievo. I giovani della vela rappresentano un patrimonio straordinario: sono certo che, tornando anche da adulti, continueranno a rafforzare il legame con il territorio. L’APT crede nella vela oggi e continuerà a farlo in futuro: è uno sport sostenibile, che valorizza pienamente le bellezze naturali del nostro territorio.”

Armando Bronzetti, Presidente del Consorzio Garda Trentino Vela e Circolo Surf Torbole: “Anche quest’anno puntiamo a un’organizzazione sempre più sostenibile, con un campo di regata totalmente green grazie all’uso di mezzi elettrici. Questo percorso verso la sostenibilità, avviato già lo scorso anno per la prima volta al mondo, è per noi una priorità e siamo pronti certi che questo evento verrà ricordato anche per la qualità dell’organizzazione e per l’attenzione all’ambiente.”