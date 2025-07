Mondiali Under 23 a Poznan: avanzano sei barche azzurre

POZNAN – La prima giornata dei Mondiali Under 23 di Poznan vede l’Italia piazzare due barche in finale e quattro in semifinale. In Polonia, partono bene il due senza e il doppio maschile, qualificati alla semifinale dopo la vittoria della propria batteria, così come i singolisti leggeri che in virtù del proprio successo entrano in finale. Avanzano in semifinale anche il doppio femminile e il quattro senza maschile, disco rosso per il due senza femminile.

Il due senza maschile di Alessandro Timpanaro e Giuseppe Bellomo ferma il cronometro a 6.32.17, più veloce di due secondi e tre decimi rispetto alla Norvegia che deve accontentarsi del secondo posto. Qualificazione agevole, così come per il doppio maschile. Josef Giorgio Marvucic e Marco Prati mettono subito il turbo e all’arrivo sono primi con un secondo e sei decimi di vantaggio sulla Svizzera.

Il doppio femminile di Alice Gnatta e Beatrice Ravini Perelli è terzo dopo un serrato confronto con la Germania, davanti al traguardo per 56 centesimi. Azzurre promosse grazie al migliore tempo tra gli equipaggi non qualificati direttamente. Stesso discorso per il quattro senza maschile: Giovanni Melegari, Emanuele Meliani, Francesco Garruccio e Paolo Falossi sono quinti ma la loro prestazione cronometrica consente il passaggio del turno. Accede alla finale B il due senza femminile di Marta Orefice e Sofia Anastasia Ascalone, quinto al traguardo.

Tra i Pesi Leggeri, Luca Borgonovo registra il miglior tempo delle batterie in 6.59.58. Melissa Schincariol vince la sua gara in 7.53.72. Appuntamento per entrambi sabato prossimo, rispettivamente alle 14:37 (Schincariol) e alle 14:52 (Borgonovo), in occasione della finale. Quarto posto per Luca Conti nella gara per l’assegnazione delle corsie del singolo PR3.

Il programma di domani, giovedì 24 luglio, prevede alle 10 la batteria della singolista Gemma Ghinelli, alle 10:12 il singolista Marco Selva, alle 10:47 il doppio leggero femminile di Gloria Licciardi e Alice Lauletta (gara per l’assegnazione delle acque), alle 10:53 il doppio leggero maschile di Tito Christoforakis e Giacomo Matteucci, alle 11:16 il quattro di coppia femminile di Noemi De Vincenzi, Gaia Chiavini, Aurora Spirito e Irene Gattiglia, alle 11:34 il quattro di coppia maschile di Giovanni Paoli, Luigi Tommaso Riccelli, Luca Enea Mulas e Sebastiano Renzi, alle 11:51 l’otto femminile di Giulia Clerici, Giorgia Borriello, Anna Scolaro, Eleonora Nichifor, Sara Lisi, Giorgia Sciattella, Susanna Pedrola e Giulia Orefice, con al timone Leo Vaughan Bozzetta, alle 11:57 l’otto maschile con Virgilio Sorrentino, Filippo Angella, Emilio Pappalettera, Simone Pappalepore, Andrea Licatalosi, Guglielmo Melegari, Luca Cassina e Giulio Zuccalà con al timone Ilaria Colombo.

Nelle immagini (ph Canottaggio.org/Julia Kowacic): dall’alto, il due senza maschile, il doppio maschile, il singolo PL femminile

Sommario START LIST 24/07



Tabella riassuntiva Risultati Azzurri