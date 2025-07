DENZA Z9GT protagonista della Swan Lake Garda Challenge: il lusso incontra la passione della vela

L’eccellenza del design, la ricerca della performance e l’innovazione tecnologica trovano un nuovo punto d’incontro sulle rive del Lago di Garda. DENZA, il brand di lusso del gruppo BYD, è orgogliosa di essere partner ufficiale dello Swan Lake Garda Challenge, terza tappa della prestigiosa The Nations League firmata ClubSwan Racing.

In questo scenario straordinario, dove si incontrano vento, acqua e stile, DENZA affianca il team Fra Martina nel suo debutto nella flotta ClubSwan 28, portando con orgoglio i colori del brand. Il logo DENZA campeggia sull’imbarcazione, che si distingue in regata come emblema di performance e determinazione, decisa a conquistare un ruolo da protagonista. Una presenza che riflette la visione del brand: sostenere lo sport e i suoi valori con uno spirito contemporaneo, orientato all’innovazione e alla sostenibilità.

Durante tutto l’evento, il pubblico potrà vivere un’esperienza esclusiva con DENZA Z9GT, la nuova ammiraglia full electric e DM-i. Esposta presso la Fraglia Vela Riva e disponibile per test drive, la Z9GT è un concentrato di lusso hi-tech, comfort e potenza: un manifesto della mobilità del futuro.

DENZA Z9GT: L’ESSENZA DEL GRAN TURISMO MODERNO

Potenza Ibrida, Eleganza Dinamica

La nuova DENZA Z9GT segna un punto di svolta nel panorama delle auto di lusso ad alte prestazioni. Progettata per chi desidera viaggiare con stile e avvolti dal massimo comfort, la versione ibrida della Z9GT combina l’innovativa tecnologia DM-i con una potenza impressionante di 900 cavalli. Il risultato è un’esperienza di guida raffinata, potente e perfettamente allineata ai nuovi standard della mobilità premium.

Design che emoziona, tecnologia che anticipa

Ogni linea della Z9GT racconta una storia di eleganza e innovazione. Il frontale, deciso e scolpito, trasmette un’anima sportiva, mentre le proporzioni laterali snelle e bilanciate conferiscono alla vettura un senso di leggerezza e dinamismo. Le grandi ruote, armoniosamente integrate nella carrozzeria, sottolineano l’attenzione per le proporzioni e l’estetica.

L’identità visiva è potente ma raffinata: superfici pulite, forme fluide e un logo 3D in evidenza comunicano forza, esclusività e movimento. Tecnologie avanzate come radar, sensori intelligenti e sistemi di assistenza alla guida si integrano perfettamente nel design, lasciando spazio a un’estetica minimalista e sofisticata.

Prestazioni elevate, comfort assoluto

Il profilo laterale si sviluppa in una linea continua che culmina in una coda solida e ben strutturata. I gruppi ottici posteriori, dal design ispirato alla clessidra, creano un’armonia visiva tra anteriore e posteriore. Uno spoiler sospeso in un unico pezzo estende la silhouette della vettura, mentre le sospensioni pneumatiche attive regolano l’altezza in base alla velocità, garantendo una tenuta di strada ottimale e un’esperienza di guida senza pari.

Prossimamente in Italia

La DENZA Z9GT arriverà sul mercato italiano entro la fine del 2025, disponibile sia in versione DM-i (ibrida plug-in) sia completamente elettrica. Un nuovo modo di viaggiare, dove lusso, prestazioni e tecnologia si incontrano in perfetto equilibrio.