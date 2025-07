Swan Lake Garda Challenge: La Fraglia Vela Riva ospita il debutto in acque interne dei ClubSwan 28

Riva del Garda- Riflettori puntati sulla Fraglia Vela Riva che, tra oggi e sabato, ospita la prima edizione dello Swan Lake Garda Challenge, terzo evento stagionale della Nations League di ClubSwan Racing, circuito internazionale riservato agli scafi one design prodotti da Nautor Swan.

Si tratta di un’esclusiva per il sodalizio di Via Giancarlo Maroni dato che per la prima volta i ClubSwan 28, ultimo monotipo nato da Nautor Swan, regateranno in acque interne, in quello che si preannuncia un evento emozionante e combattuto. A renderlo possibile sarà la sinergia tra il team in acqua della Fraglia Vela Riva, guidato al solito da Fausto Maroni, e il PRO della manifestazione, Bill O’Hara.

Dopo le tappe di Bonifacio e Porto Cervo, la classifica generale della Nations League è attualmente guidata da Marcello (FRA), di proprietà di Philippe Ligot. A soli tre punti di distanza si trova Play Bigger (USA), timonato da Al Ramadan, mentre Swing (JPN), timonato da Keisuke Suzuki, e reduce dalla vittoria della Gold Cup a Porto Cervo, è terzo.

Otto imbarcazioni si sfideranno in questa tappa gardesana, in rappresentanza di sette Nazioni e con oltre quaranta velisti a bordo provenienti da dieci Paesi. Oltre ai team di vertice, la formazione include: Anya (ITA) di Giulio Gatti; Black Swan (MON) di Lorenzo Bortolotti; Hatari (GER) di Marcus Brenneke; e Isabella (GER) di Frank Winter. Sia Hatari che Isabella, che hanno testato il ClubSwan 28 alla Primo Cup di Monaco, tornano ora nella classe per il loro debutto nella Nations League. La Swan Lake Garda Challenge segnerà anche l’ingresso di Fra Martina, timonata da Edoardo Pavesio con la tattica di Diogo Cayolla, nella flotta ClubSwan 28.

“Per ClubSwan, portare una flotta sul Lago di Garda è di grande importanza e apre nuove opportunità nel mondo del ClubSwan Racing”, ha dichiarato Federico Michetti, Responsabile Attività Sportive di Nautor Swan. “Grazie alle dimensioni compatte e alla facilità di trasporto su strada di queste imbarcazioni, ora possiamo organizzare eventi di alto livello anche sui laghi. Questi offrono spesso condizioni di regata uniche, sia in termini di vento che di coinvolgimento del pubblico”.

“Fraglia Vela Riva è orgogliosa di tenere a battesimo un monotipo prestigioso e avveniristico come il ClubSwan 28 in occasione del suo debutto nelle acque interne: è un’assegnazione che raduna a Riva del Garda alcuni dei nomi più importanti della vela internazionale e genera grandi aspettative. Nonostante il meteo incerto faremo del nostro meglio per rendere l’esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti” ha commentato Andrea Camin, presidente di Fraglia Vela Riva.