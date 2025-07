Mondiali Under 23: doppio maschile in finale, Marco Selva in semifinale

POZNAN – La terza giornata dei Mondiali Under 23, a Poznan, vede l’Italia avanzare in finale con il doppio maschile e in semifinale con il singolista Marco Selva, entrambi vincitori della prova di oggi pomeriggio. Si fermano, invece, il due senza maschile, il doppio femminile e il quattro senza maschile, tutti e tre quarti al traguardo.

Il doppio di Josef Giorgio Marvuvic e Marco Prati, capace dopo metà gara di risalire dalla terza alla prima posizione, stacca, all’arrivo, l’Irlanda di 63 centesimi e la Lituania di 87. Domani la finale sarà alle 15:49: Italia in acqua 4 e in gara insieme a Lituania, Irlanda, Francia, Portogallo e Germania. Marco Selva firma il suo quarto di finale con un secondo e sette decimi sullo svedese Kallstrom. Domani la sua semifinale è in programma alle 10:45.

Il due senza maschile di Alessandro Timpanaro e Giuseppe Bellomo paga le difficoltà accusate nella seconda parte di gara dove viene raggiunto e superato dalla Norvegia, terza e qualificata alla finale insieme a Turchia e Germania. E’ invece il prepotente ritorno della Romania a sbarrare la strada verso la finale al doppio di Alice Gnatta e Beatrice Ravini Perelli, seconde per metà gara prima dei sorpassi della Germania e delle rumene. Un generoso finale, con miglior intertempo negli ultimi 500 metri, non basta al quattro senza maschile di Giovanni Melegari, Emanuele Meliani, Francesco Garruccio e Paolo Falossi.

Domani il programma dei Mondiali prevede l’Italia in gara in quattro finali. Oltre al doppio maschile, attenzione alle finali dove saranno protagonisti il singolista PR3 Luca Conti (14:20) e i singolisti leggeri Melissa Schincariol (14:37) e Luca Borgonovo (14:52). L’otto maschile scenderà invece in acqua per la sua semifinale alle 11:25.

Nelle foto (ph Canottaggio.org/Julia Kowacic): il doppio maschile e Marco Selva, vincitori quest’oggi

Sommario RISULTATI 25/07



Sommario START LIST 26/07



Tabella riassuntiva Risultati Azzurri