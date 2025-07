Mondiali Under 23: quattro medaglie per l’Italia, oro per il doppio maschile e la singolista leggera Schincariol

POZNAN – Italia quattro volte sul podio a Poznan dopo la prima giornata di finali dei Mondiali Under 23. Il doppio maschile di Josef Giorgio Marvucic e Marco Prati è campione mondiale, così come la singolista leggera Melissa Schincariol. I due bronzi portano la firma del singolista leggero Luca Borgonovo e del pararower PR3 Luca Conti.

Capolavoro di Marvucic (Canoa San Giorgio) e Prati (Fiamme Gialle/SC Ravenna) in una finale equilibratissima. Azzurri bravi a mantenersi nelle prime posizioni per mille metri, prima di lanciare l’attacco decisivo al Portogallo ai 1700 e portarsi così in testa, ben difendendosi negli ultimi metri dagli assalti di Germania e Irlanda, staccate rispettivamente di 96 e 97 centesimi.

Melissa Schincariol, già oro nel 4 di coppia Under 19 nell’estate 2024, si laurea campionessa mondiale nel singolo Pesi Leggeri. Per l’atleta della Canottieri Cernobbio, decisiva la prima parte del percorso condotta ad altissimi ritmi. Bene anche nel finale di gara, con la pronta risposta agli attacchi della sudafricana Cresswell, staccata di un secondo e ventiquattro centesimi.

Il singolista leggero Luca Borgonovo (SC Gavirate), già medagliato nel 2024 nella specialità del doppio, conquista il bronzo. A precederlo, al traguardo, il turco Koroglu e l’americano Hondrogen. Sul terzo gradino del podio anche il pararower PR3 Luca Conti, preceduto dall’australiano Stunell e dall’ucraino Kupriichuk.

Oggi, in semifinale, l’impresa dell’otto maschile di Virgilio Sorrentino, Filippo Angella, Emilio Pappalettera, Simone Pappalepore, Andrea Licatalosi, Guglielmo Melegari, Luca Cassina e Giulio Zuccalà, con al timone Ilaria Colombo. Azzurri qualificati alla finale di domani grazie al terzo posto, a 85 centesimi dagli statunitensi e due secondi e un decimo dai tedeschi. Non ce la fa, per soli 14 centesimi, Marco Selva. La strada per la finale viene sbarrata da un gioco di prue dove ad avere la meglio sono il greco Cholopoulos e il tedesco Holtz.

Le finali per i piazzamenti vedono l’Italia conquistare il settimo posto con il due senza maschile di Alessandro Timpanaro e Giuseppe Bellomo e con il quattro senza maschile di Giovanni Melegari, Emanuele Meliani, Francesco Garruccio e Paolo Falossi, l’ottavo con il doppio femminile di Alice Gnatta e Beatrice Ravini Perelli, il nono con il due senza femminile di Marta Orefice e Sofia Anastasia Ascalone, il tredicesimo con il quattro di coppia maschile di Sebastiano Renzi, Luca Enea Mulas, Luigi Tommaso Riccelli e Jacopo Gregolin, chiamato a sostituire l’infortunato Giovanni Paoli.

Il programma di domenica prevede le finali B dei singolisti Gemma Ghinelli (10) e Marco Selva (10:06), dell’otto femminile (10:34). A seguire, le finali A del quattro di coppia femminile (11:05) di Noemi De Vincenzi, Irene Gattiglia, Gaia Chiavini e Aurora Spirito, del doppio Pesi Leggeri femminile (11:29) di Alice Lauletta e Gloria Licciardi, del doppio Pesi Leggeri maschile (11:44) di Tito Christoforakis e Giacomo Matteucci e dell’otto maschile (12:43).

Nelle foto (ph Canottaggio.org/Julia Kowacic): il doppio maschile, Melissa Schincariol, Luca Borgonovo, Luca Conti.

