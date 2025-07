Mondiali Under 23 e Universiadi: dieci medaglie per l’Italia tra Poznan e Duisburg

Dieci medaglie nell’ultimo fine settimana per l’Italia remiera, divisa tra i Mondiali Under 23 a Poznan e le Universiadi estive a Duisburg.

In Polonia, nelle otto finali disputate tra ieri e oggi, la squadra azzurra vince tre ori con il doppio maschile (Josef Marvucic, Marco Prati), la singolista leggera Melissa Schincariol e il doppio leggero di Tito Christoforakis e Giacomo Matteucci, e due bronzi con i singolisti Luca Borgonovo (Pesi Leggeri) e Luca Conti (Pararowing PR3). L’Italia è seconda nel medagliere World Rowing dietro la Gran Bretagna.

In Germania, in nove finali, arrivano due ori con il doppio femminile di Elena Sali e Sara Borghi e il quattro di coppia misto di Martina Fanfani, Tommaso Vianello, Lorenzo Baldo e Alice Ramella, due argenti con il due senza maschile di Paolo Covini e Alessandro Gardino e il quattro senza maschile, con Ermanno Virgilio, Tommaso Rossi, Matteo Giorgetti e Francesco Graffione, un bronzo con il doppio maschile di Edoardo Rocchi e Andrea Pazzagli. L’Italia è terza nel medagliere FISU dietro Gran Bretagna e Olanda.

I prossimi impegni internazionali saranno la Coupe de la Jeunesse in programma a Linz (Austria) dall’1 al 3 agosto e i Mondiali Under 19 in programma a Trakai (Lituania) dal 6 al 10 agosto.

Nelle immagini, dall’alto: il doppio PL U23 campione mondiale oggi a Poznan (ph Canottaggio.org/Julia Kowacic); il doppio femminile e il quattro di coppia misto campioni universitari a Duisburg (ph Canottaggio.org/A.Benoit)