Il Bluenext Sailing Team è a Palma per sfidare una flotta super competitiva: tra gli avversari anche il Re di Spagna

43ma Copa del Rey – ORC European Championship 2025

Palma di Maiorca – Occhi puntati su Palma di Maiorca dove, alle 18 di oggi, lo skipper briefing aprirà ufficialmente l’edizione numero quarantatré della Copa del Rey MAPFRE. Organizzato dal Reale Club Nautico di Palma, l’evento, considerato a giusta ragione tra i più prestigiosi del calendario altureriero internazionale, vale quest’anno come ORC European Championship e vedrà al via anche il Bluenext Sailing Team dell’imprenditore digitale riminese Bonfiglio Mariotti.

In arrivo da Valencia, dove è salito sul podio del 26mo Trofeo S.M. La Reina tra gli ORC 0, il TP52 Blue è pronto per confrontarsi nell’ambito di una flotta super competitiva – ben centodiciatsette il totale degli iscritti nei vari raggruppamenti ORC – il cui valore è forse senza precedenti per una regata a compensi: del gruppo Abanca ORC 0 fanno parte ben nove TP52, tutti finemente preparati e ottimizzati, tre ClubSwan 50, due Kerr 46, e poi un IRC 52, un Mills 45 e un Soto 52.

Difficile in un bouquet del genere indicare eventuali favoriti. Certo è che il Blunext Sailing Team ritroverà alcuni degli equipaggi già affrontati a Valencia, come il TP52 Vudu, il Soto 52 Urbania e il Kerr 46 Lisa R, con i quali ha dimostrato di poter regatare ad armi pari. Da scoprire le performance degli altri componenti il gruppo, anche se sono da considerare osservati speciali i TP52 Vesper e Spirit of Malouen XI, fresco, quest’ultimo, del secondo posto al recente Mondiale TP52. In regata, a bordo del TP52 Aifos dell’Armada Espanola, ci sarà anche Re Felipe di Spagna.

Archiviata regata di prova e skipper briefing, dalle 12 di domani si farà sul serio: il programma, destinato a concludersi sabato, prevede lo svolgimento di sei prove a bastone e due prove costiere, anche se ne saranno sufficienti quattro più una per assegnare i titoli continentali.

“La Copa del Rey, di fatto il momento più alto della nostra stagione agonistica, sta per iniziare: come evidenziato dai risultati di Valencia, arriviamo a questo appuntamento consapevoli di aver lavorato al meglio e di poter dire la nostra nel contesto di una flotta così competitiva. Vogliamo far bene e ne abbiamo le potenzialità, ma qualunque sarà il risultato, si tratterà di un grande momento di crescita: ci resteranno emozioni e ricordi indelebili che torneranno alla mente con orgoglio e soddisfazione negli anni a venire” ha commentato Bonfiglio Mariotti, leader del Bluenext Sailing Team.

In occasione della 43ma Copa del Rey MAPFRE – ORC European Championship 2025 a bordo di Blue, il TP52 dell’armatore Bonfiglio Mariotti, regateranno Michele Mazzotti, Fabrizio Boromei, Afonso Domingos, Nuno Barreto, Elisa Mangani, Gian Matteo Paulin, Stefano Angeloni, Francesco Mione, Tommaso Boiani, Niccolò Maistri, Luca Pierdomenico, Alessandro Tonelli, Luca Camilli, Davide Pazzaglia, Roberto Montanari e Matteo De Luca. Il comandante a terra della barca è Claudio Magrini.

La stagione 2025 del Bluenext Sailing Team, che regata sotto il guidone dello Yacht Club Rimini, è supportata dalla software house Bluenext e da Banca Mediolanum.

Per consultare informazioni circa la 43ma Copa del Rey MAPFRE – ORC European Championship 2025 clicca qui.