43ma Copa del Rey – ORC European Championship 2025

Il Bluenext Sailing Team fa sua la prima leadership tra gli ORC 0

Palma di Maiorca – Complicata da una situazione meteo in evoluzione, la prima giornata della 43ma Copa del Rey MAPFRE – ORC European Championship 2025 è andata in archivio con una sola prova valida, disputata in regime di brezza leggera e instabile. A vincerla, al termine di una prestazione solida e priva di sbavature, è stato Blue: finito quarto in tempo reale, il TP52 dell’imprenditore digitale riminese Bonfiglio Mariotti è stato premiato dalla correzione dei tempi, mettendo in fila l’altro TP52 Vudu e il Soto 52 Urbania. A completare la top five sono stati altri due TP52 Spirit of Malouen XI e Vesper, che aveva vinto la regata in tempo reale.

Terminata la prima prova, il Comitato di Regata ha provato a imbastire un’altra regata, ma si è dovuto ben presto arrendere all’arrivo della pioggia e all’evidente ritirarsi della brezza da tutta la baia di Palma di Maiorca. Scelta che ha cristallizzato la classifica, promovendo Blue al vertice della provvisoria.

“Siamo contenti di aver iniziato con il piede giusto, specie nel contesto di una giornata così complicata: abbiamo optato per un approccio ragionato, cercando di regatare in modo semplice e pulito. Siamo stati bravi a fare le cose giuste nel momento giusto, come durante la prima poppa, o verso la fine della prova, quando siamo riusciti a restare vicino ai nostri avversari diretti. E’ il momento di goderci il frutto di un grande lavoro di squadra, prima di tornare a concentrarci sul secondo giorno di regate che è già alle porte” ha commentato Afonso Domingos, tattico di Blue.

Come anticipato da Domingos, la 43ma Copa del Rey MAPFRE – ORC European Championship 2025 riprenderà nella tarda mattinata di domani: il Comitato di Regata sta decidendo se far disputare altre prove sulle boe o la prima delle due regate costiere previste dal programma (ricordiamo che per l’assegnazione dei titoli continentali ne dovrà essere disputata almeno una).

In occasione della 43ma Copa del Rey MAPFRE – ORC European Championship 2025 a bordo di Blue, il TP52 dell’armatore Bonfiglio Mariotti, regateranno Michele Mazzotti, Fabrizio Boromei, Afonso Domingos, Nuno Barreto, Elisa Mangani, Gian Matteo Paulin, Stefano Angeloni, Francesco Mione, Tommaso Boiani, Niccolò Maistri, Luca Pierdomenico, Alessandro Tonelli, Luca Camilli, Davide Pazzaglia, Roberto Montanari e Matteo De Luca. Il comandante a terra della barca è Claudio Magrini.

La stagione 2025 del Bluenext Sailing Team, che regata sotto il guidone dello Yacht Club Rimini, è supportata dalla software house Bluenext e da Banca Mediolanum.

Per consultare informazioni circa la 43ma Copa del Rey MAPFRE – ORC European Championship 2025 clicca qui.