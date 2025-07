43ma Copa del Rey: Blue (2-1) è la barca del giorno e il Bluenext Sailing Team sale al secondo posto assoluto

Palma di Maiorca – Sfruttando al meglio la prima giornata di sole e vento in regime di termica, andato leggermente aumentando nel corso del pomeriggio, il Comitato di Regata della 43ma Copa del Rey MAPFRE – ORC European Championship 2025 ha mandato in archivio altre due prove valide per questo classico appuntamento del calendario dell’altura internazionale, organizzato dal Real Club Nautico di Palma di Maiorca.

La giornata è stata favorevole per il destino di Blue (oggi 2-1) e del Bluenext Sailing Team, abile nel liberarsi senza ritardi dal ricordo della costiera di ieri prmeriggio, dalla quale sono giunti nove punti non scartabili ai fini della classifica genarale. Oggi, si diceva, il TP52 dell’imprenditore digitale riminese Bonfiglio Mariotti si è prodotto in un notevole cambio di passo, risultando a suo agio sia con gli 8/9 nodi della prima prova, sia con i 12 della seconda.

Grazie ai risultati odierni, il Bluenext Sailing Team è salito al secondo posto della provvisoria in ritardo di soli 0.5 punti da Vudu (4-2) di Mauro Gestri, regolare nel suo percorso privo di sbavature. Blue è a sua volta seguito a un punto da Vesper (2.5-4) di David Team. A completare la top five, seppur attardati di oltre dieci punti dal terzo gradino del podio, sono al momento Urbania (8-6) di Tomas Gasset e Spirit of Malouen XI (6-13) di Stephane Neye.

“Dopo la costiera di ieri, caratterizzata da condizioni leggere che ci hanno visto faticare più del previsto per trovare un tuning adeguato alle circostanze, oggi ci siamo riscattati manovrando con precisione in regime di brezza media, certo più adeguata alla caratteristiche della nostra barca. Con ancora due giornate, e almeno quattro prove da portare a termine, chi si ferma a fare calcoli è perduto. Teniamo alta la concentrazione e facciamo il nostro in modo da essere pronti a raccogliere quanto di buono dovesse capitarci” ha commentato Michele Mazzotti, timoniere di Blue.

La 43ma Copa del Rey MAPFRE – ORC European Championship 2025 riprenderà alle ore 12 di domani con lo svolgimento di prove a bastone.

In occasione della 43ma Copa del Rey MAPFRE – ORC European Championship 2025 a bordo di Blue, il TP52 dell’armatore Bonfiglio Mariotti, regateranno Michele Mazzotti, Fabrizio Boromei, Afonso Domingos, Nuno Barreto, Elisa Mangani, Gian Matteo Paulin, Stefano Angeloni, Francesco Mione, Tommaso Boiani, Niccolò Maistri, Luca Pierdomenico, Alessandro Tonelli, Luca Camilli, Davide Pazzaglia, Roberto Montanari e Matteo De Luca. Il comandante a terra della barca è Claudio Magrini.

La stagione 2025 del Bluenext Sailing Team, che regata sotto il guidone dello Yacht Club Rimini, è supportata dalla software house Bluenext e da Banca Mediolanum.

Per consultare informazioni circa la 43ma Copa del Rey MAPFRE – ORC European Championship 2025 clicca qui.