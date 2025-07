43ma Copa del Rey: Dopo la prova costiera il Bluenext Sailing Team è quinto assoluto

Palma di Maiorca– Non migliora il meteo a Palma di Maiorca dove, per il secondo giorno consecutivo, i protagonisti della 43ma Copa del Rey MAPFRE – ORC European Championship 2025 hanno dovuto fare i conti con l’instabilità di una brezza che mai ha superato i dieci nodi di intensità.

Condizioni che hanno caratterizzato lo svolgimento della prima prova costiera – due quelle previste dal Bando di Regata – disputata su un percorso di 57 miglia dipanatosi attraverso la Baia di Palma di Maiorca e dominata dai TP52. La regata è stata vinta dai brasiliani di Crioula IV di Eduardo Plass. Rimasto al comando sin dalla partenza, l’equipaggio carioca ha messo in fila in tempo compensato i connazionali di Alizee, guidati da Mauro Dottori, e gli americani di Vesper, guidati da David Team.

Il Bluenext Sailing Team ha faticato più del previsto tra le raffiche evanescenti che hanno condizionato la pare iniziale della prova, trovando il passo in corso d’opera: una performance che per il TP52 dell’imprenditore digitale riminese Bonfigio Mariotti è valsa il nono posto in tempo compensato e il quinto assoluto della classifica generale del gruppo ORC 0. Attualmente, al comando con un punto su Vesper e Spirit of Malouen XI di Stephane Neye si è portato un altro TP52, Vudu di Mauro Gestri, che al secondo di ieri somma il quinto di oggi.

La 43ma Copa del Rey MAPFRE – ORC European Championship 2025 riprenderà alle ore 12 di domani con lo svolgimento di prove a bastone.

In occasione della 43ma Copa del Rey MAPFRE – ORC European Championship 2025 a bordo di Blue, il TP52 dell’armatore Bonfiglio Mariotti, regateranno Michele Mazzotti, Fabrizio Boromei, Afonso Domingos, Nuno Barreto, Elisa Mangani, Gian Matteo Paulin, Stefano Angeloni, Francesco Mione, Tommaso Boiani, Niccolò Maistri, Luca Pierdomenico, Alessandro Tonelli, Luca Camilli, Davide Pazzaglia, Roberto Montanari e Matteo De Luca. Il comandante a terra della barca è Claudio Magrini.

La stagione 2025 del Bluenext Sailing Team, che regata sotto il guidone dello Yacht Club Rimini, è supportata dalla software house Bluenext e da Banca Mediolanum.

Per consultare informazioni circa la 43ma Copa del Rey MAPFRE – ORC European Championship 2025 clicca qui.