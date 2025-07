Antigua e Barbuda lanciano l’Antigua Racing Cup: la nuova manifestazione ad alta intensità anticiperà l’Antigua Sailing Week 2026

(Photo courtesy: Antigua & Barbuda Tourism Authority)

Due eventi distinti per un’unica grande stagione velica in grado di soddisfare le esigenze di un pubblico di velisti sempre più eterogeneo, dai puristi della velocità ai crocieristi amanti dei percorsi point to point.

Milano – Il Ministero del Turismo, dell’Aviazione Civile, dei Trasporti e degli Investimenti di Antigua e Barbuda è lieto di annunciare il debutto dell’Antigua Racing Cup, un’audace novità che arricchisce il calendario velico dell’isola. In programma dal 9 al 12 aprile 2026, questa nuova manifestazione inaugurerà un mese interamente dedicato alla vela, che culminerà con la nuova edizione della prestigiosa Antigua Sailing Week.

“L’Antigua Racing Cup è dedicata a coloro che hanno tempi stretti e che desiderano una regata veloce, concentrata e molto divertente, mentre l’Antigua Sailing Week ritorna alle sue radici crocieristiche. Avere due eventi separati, ciascuno con un focus più mirato, ci permetterà di offrire un’esperienza di yachting più coinvolgente e arricchente a un pubblico più ampio”, ha dichiarato il Race Manager Jaime Torres.

L’Antigua Racing Cup è dedicata ai puristi delle regate, un evento ad alta intensità che si sviluppa in quattro giorni di competizioni veliche grazie agli alisei costanti, il mare ideale e il clima mite favorevole. Strategicamente posizionata nel calendario per consentire alle squadre di gareggiare e poi partire per i loro eventi estivi, le regate prevedono variazioni calibrate dei percorsi, mantenendo le caratteristiche tecniche e l’intensità tipiche delle condizioni di navigazione lungo la costa meridionale di Antigua. Gli spettatori potranno continuare a usufruire di punti di osservazione privilegiati da terra, dal mare o via aerea.

Per l’occasione, la zona portuale dell’English Harbour si trasformerà nel cuore pulsante dell’evento, animata da un vivace villaggio velico dove troveranno spazio venditori locali e artigiani pronti a offrire prodotti per ogni gusto. A fare da cornice, bar, ristoranti e locali sulla spiaggia accoglieranno i visitatori con un ricco calendario di appuntamenti serali: musica dal vivo, feste a tema e momenti dedicati alla cultura che metteranno in risalto il meglio dell’ospitalità e della tradizione antiguana.

A seguire l’Antigua Sailing Week, una delle regate più prestigiose dei caraibi, che riunisce da oltre cinquant’anni velisti da tutto il mondo. La manifestazione si svolgerà dal 22 al 26 aprile 2026 e tornerà ai suoi tradizionali percorsi “point to point” poiché ogni giorno di navigazione si concluderà in una diversa destinazione dove i velisti potranno godere di un vivace dopogara all’insegna della cultura locale. L’ASW ospiterà un’ampia gamma di tipi di imbarcazioni e di equipaggi, ed è adatta ai crocieristi, ai partecipanti ai rally e ai gruppi di charter a scafo nudo. I percorsi saranno “point to point” per i radunisti, mentre per coloro che desiderano gareggiare, saranno eliminati ulteriori segnali, inizieranno i duelli di virata e i percorsi saranno cronometrati, mentre i concorrenti si godranno un percorso costiero diverso ogni giorno.

In merito al riposizionamento dell’Antigua Sailing Week e alla creazione della nuova Antigua Racing Cup, il Ministro del Turismo, Charles “Max” Fernandez, ha dichiarato: “Questa nuova e stimolante direzione strategica è il frutto di un ampio confronto con tutti i nostri stakeholder, sia a livello comunitario che all’interno del settore yachting. Ci aspettiamo una nuova stagione velica ad Antigua capace di rispondere meglio alle esigenze di tutti: dai regatanti più competitivi ai velisti amatoriali, celebrando al tempo stesso tutto ciò che rende unica l’esperienza della vela ad Antigua e Barbuda.”

Oltre all’Antigua Sailing Week e alla nuova Antigua Racing Cup, il calendario velico comprenderà anche l’Antigua Classic Yacht Regatta, con l’introduzione di una Model Boat Race che metterà in mostra le imbarcazioni costruite dalla comunità nautica locale. Un mese intero di grande vela e festeggiamenti in cui tutti potranno celebrare le profonde tradizioni marittime delle isole gemelle, mentre i tanti eventi e le attività culturali metteranno in mostra l’autentico spirito locale.

L’Antigua Sailing Week e l’Antigua Racing Cup, insieme, riflettono l’impegno di Antigua e Barbuda per soddisfare le esigenze di un pubblico di velisti sempre più eterogeneo, offrendo opzioni di livello mondiale sia per i regatanti competitivi che per i crocieristi più rilassati. Le isole gemelle sono orgogliose di essere all’avanguardia nel definire il futuro della vela nei Caraibi.

Tutte le informazioni, comprese le modalità di registrazione e i programmi completi di entrambi gli eventi, saranno pubblicate su www.sailingweek.com e www.antiguaracingcup.com nelle prossime settimane.