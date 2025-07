LA GIORGIO ARMANI SUPERYACHT REGATTA TORNA A PORTO CERVO DAL 26 AL 30 MAGGIO 2026

Rinnovata la partnership tra Giorgio Armani e lo Yacht Club Costa Smeralda per una nuova edizione della Superyacht Regatta all’insegna della passione per il mare e la vela

Porto Cervo-Lo Yacht Club Costa Smeralda è lieto di annunciare il rinnovo della collaborazione con Giorgio Armani, rafforzando una partnership che unisce l’eccellenza dello stile italiano con la passione per il mare e la vela. La nuova edizione della regata che si terrà dal 26 al 30 maggio 2026 nelle acque della Costa Smeralda, come sempre aprirà la stagione sportiva dei superyacht nel Mediterraneo richiamando a Porto Cervo imponenti imbarcazioni, velisti professionisti rinomati a livello internazionale e armatori amanti della navigazione nello scenario paesaggistico unico dell’Arcipelago di La Maddalena.

All’interno dell’evento ritornerà in calendario il Southern Wind RendezVous and Trophy. A seguito del successo riscosso quest’anno, il cantiere fondato da Willy Persico sceglie nuovamente Porto Cervo come sfondo per la ventesima edizione dell’annuale veleggiata.

La partnership tra Giorgio Armani e lo Yacht Club Costa Smeralda prosegue testimoniando la condivisione di valori comuni: il mare come simbolo di libertà e bellezza, e la vela come espressione di eleganza, spirito sportivo e armonia con la natura.

L’edizione 2025 della Giorgio Armani Superyacht Regatta ha visto la flotta di 14 superyacht navigare tra le isole del Nord Sardegna, boe naturali dei percorsi di regata giornalieri. Un evento unico nel suo genere, con momenti esclusivi in mare e a terra racchiusi nel video finale della regata.

Andrea Recordati, Commodoro dello Yacht Club Costa Smeralda, ha dichiarato: “Siamo onorati di poter continuare questo percorso insieme a Giorgio Armani, un’azienda che incarna i valori di eccellenza, eleganza e passione per il mare. La Giorgio Armani Superyacht Regatta è molto di più di una competizione sportiva, rappresenta un’occasione per celebrare la cultura nautica insieme all’amore per il mare e la vela. Guardiamo con entusiasmo all’edizione 2026, certi che sarà ancora una volta un evento di riferimento nel mondo delle regate per superyacht.”