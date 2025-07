Valerio Pucci vince la Coppa Primavela a Crotone

Valerio Pucci: maglietta gialla

Il nome del Club Nautico Marina di Carrara per la prima volta sul famoso trofeo challenge.

Ha vinto Valerio Pucci.

Il giovanissimo timoniere Optimist del Club Nautico Marina di Carrara, classe 2016, ha alzato la prestigiosa Coppa Primavela Challenge: il trofeo che ha tenuto a battesimo le carriere sportive di tanti grandi campioni della vela arrivati poi a vincere medaglie olimpiche e importanti regate internazionali.

“Siamo orgogliosi di questo risultato -ha commentato Carlandrea Simonelli presidente del sodalizio sportivo carrarese- soprattutto perché è stato conquistato dall’atleta più giovane che potrà, continuando così, ben rappresentare anche in futuro l’eccellenza sportiva del Club Nautico Marina di Carrara.”

Sul gradino più alto del podio, Valerio Pucci, con un primo e due secondi posti nelle regate disputate sulle acque di Crotone, si è imposto sulla timoniera comasca del Circolo della Vela Bellano e sul timoniere triestino della Società Nautica Pietas Julia.

“È la prima volta in quarant’anni, da quando esiste il trofeo -ha sottolineato l’allenatore gialloblu Matteo Zanza- che sulla Coppa compare il nome del Club Nautico Marina di Carrara. Molto bravo Valerio -ha commentato Zanza- che è sempre stato tra i primi dominando le prove dell’intera manifestazione in condizioni meteo-marine non facili.”

Sul campo di regata di Crotone, infatti, vento fino a 25 nodi nella prima giornata poi calato nella successiva fino all’arrivo della Tramontana tesa, con onda formata e corrente, nell’ultimo giorno di prove; corrente che, soprattutto in partenza, ha reso non facili le regate di questa edizione.

Sulla venue calabra anche altri due velisti gialloblu che hanno gareggiato per la Coppa del Presidente riservata ai timonieri 2014: Andrea Franco (19esimo) e Vincenzo Pucci (33esimo) si sono confrontati, su sette prove, con oltre settanta partecipanti. “Andrea e Vincenzo -ha concluso Zanza- sono stati bravi ad interpretare un campo di regata complesso: Andrea ha fatto le partenze migliori della flotta e Vincenzo delle ottime boline.”

Ospitata dal Club Velico Crotone, la manifestazione giunta quest’anno alla quarantesima edizione, ha visto la partecipazione di circa 300 atlete ed atleti da tutta Italia che non hanno voluto mancare al prestigioso appuntamento che s’inserisce tra i cinque eventi annuali più importanti della Federazione Italiana Vela e che segue una formula collaudata che comprende, oltre all’agonismo, la promozione dell’attività motoria, momenti di divertimento e percorsi tematici ambientali.