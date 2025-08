43ma Copa del Rey: Alla vigilia della giornata conclusiva il Bluenext Sailing Team è terzo assoluto

Palma di Maiorca – Primo di agosto decisamente movimentato a Palma di Maiorca dove la 43ma Copa del Rey MAPFRE – ORC European Championship 2025 si affaccia sul gran finale di domani al passo con il programma: tre infatti le prove disputate oggi, in regime di termica da sud-ovest che ha soffiato tra gli 8 e i 13 nodi, per un totale di sette parziali a comporre la score line.

Tre regate per altrettanti vincitori – Crioula IV, Spirit of Malouen XI e Vesper – a dimostrazione dell’altissimo livello espresso dai protagonisti della flotta ORC 0 dove a fare la differenza, per il momento, è la solidità del citato Vesper (2-2-1). Oggi decisamente onfire, il TP52 di David Team guarda alle prove conclusive forte di un tesoretto importante in termine di punti: guidati da Eduardo Plass, i brasiliani di Crioula IV hanno scartato il DNF rimediato nella prima prova e sono secondi a 5.5 punti dal leader.

In terza posizione resiste Blue (8-3-9), brillante nella seconda prova di giornata, meno nella prima e nella terza, nel corso delle quali ha fatto fatica a trovare gli spazi utili ad emergere dal centro della flotta.

Domani, nel corso della giornata conclusiva, il Bluenext Sailing Team sarà chiamato a difendere la terza piazza assoluta dall’assalto di Spirit of Malouen XI di Stephane Neve, distante solo 0.5 punti, e di Vudu di Mauro Gestri, che staziona a 1.5 punti di distacco dal TP52 dell’imprenditore digitale riminese Bonfiglio Mariotti.

La 43ma Copa del Rey MAPFRE – ORC European Championship 2025 rsi concluderà domani con lo svolgimento delle ultime prove e la cerimonia di premiazione, in programma alle 20 presso il Palazzo Reale La Almudaina di Palma di Maiorca e partecipata da Sua Altezza Reale Re Felipe VI di Spagna.

In occasione della 43ma Copa del Rey MAPFRE – ORC European Championship 2025 a bordo di Blue, il TP52 dell’armatore Bonfiglio Mariotti, regatano Michele Mazzotti, Fabrizio Boromei, Afonso Domingos, Nuno Barreto, Elisa Mangani, Gian Matteo Paulin, Stefano Angeloni, Francesco Mione, Tommaso Boiani, Niccolò Maistri, Luca Pierdomenico, Alessandro Tonelli, Luca Camilli, Davide Pazzaglia, Roberto Montanari e Matteo De Luca. Il comandante a terra della barca è Claudio Magrini.

La stagione 2025 del Bluenext Sailing Team, che regata sotto il guidone dello Yacht Club Rimini, è supportata dalla software house Bluenext e da Banca Mediolanum.

