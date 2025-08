Al via le iscrizioni per la “Io&Te – Un Uomo e una Donna in vela” 2025

Venezia — Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la nuova edizione della regata “Io&Te – Un Uomo e una Donna in vela”, in programma domenica 7 settembre 2025 nelle acque antistanti il Lido di Venezia. Con la pubblicazione del Bando di Regata, prende così il via la macchina organizzativa dell’evento, promosso dallo Yacht Club Venezia, dal Diporto Velico Veneziano e dall’associazione Il Portodimare, grazie al supporto logistico di Marina Sant’Elena.

La regata, riservata a equipaggi composti da un uomo e una donna, è aperta a imbarcazioni monoscafo in regola con quanto previsto nel bando di regata. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 3 settembre 2025 alle ore 17.00, salvo il raggiungimento anticipato del limite massimo di 50 imbarcazioni. Il programma dell’evento prevede sabato 6 settembre la Cena di gala presso la sede dello Yacht Club Venezia, a cui seguirà l’indomani alle ore 13:00 la partenza regata con la cerimonia di premiazione in programma alle ore 18:00 presso il Marina Sant’Elena.

A testimonianza dell’impegno concreto verso la sostenibilità ambientale, ogni equipaggio riceverà in omaggio una maglietta celebrativa dell’evento, realizzata da Mureadritta in materiale ecosostenibile ottenuto dal riciclo di bottiglie in PET. Lo Yacht Club Venezia rinnova così la sua attenzione per l’ambiente, scegliendo per ogni gadget prodotti a partire da materiali ricavati dagli scarti plastici.

Anche quest’anno, in occasione della regata “Io&Te, un uomo e una donna in vela”, lo Yacht Club Venezia conferma il proprio sostegno alla Fondazione Lene Thun ETS, che opera all’interno di 33 ospedali italiani con 54 laboratori permanenti di ceramico-terapia. Un progetto che offre ai bambini delle oncoematologie pediatriche un prezioso momento di sollievo e creatività, attraverso la modellazione dell’argilla come forma di terapia ricreativa.

«Questa regata è stata la mia prima creatura, e continuo a promuoverne con entusiasmo la formula, perché la considero profondamente sociale. Negli anni ha assunto anche un’importante valenza benefica, che continua a darmi grandi soddisfazioni, soprattutto grazie alla collaborazione con la Fondazione Lene Thun», ha commentato Mirko Sguario, presidente dello Yacht Club Venezia.

La quota di iscrizione è comprensiva della cena di gala, dell’ormeggio per la notte del 6 settembre e di maglie omaggio per la coppia, mentre è prevista una convenzione con il Marina Sant’Elena per eventuali notti aggiuntive.

Per partecipare è necessario compilare il modulo disponibile sul sito ufficiale e inviarlo, unitamente alla documentazione richiesta, all’indirizzo email info@ycvenezia.com.

Tutte le informazioni e il bando completo sono consultabili sul sito:www.yachtclubvenezia.it

Bando di gara:https://yachtclubvenezia.it/wp-content/uploads/2025/07/Pieghevole-bandook.pdf

A rendere possibile l’evento sono il sostegno di prestigiose realtà quali Bortoli Assicurazioni Generali, Astoria Wines, Pompadour, Thun, Bevini, Palmisano, Bellini Cannella, Mureadritta, Gianmaria Amatori, AMG, Sunset Yogurt, Margherino, Hotel Ca’ Sagredo, Hotel Sina Centurion Palace, Hotel Excelsior, Hotel Danieli, Hotel Londra Palace, The Gritti Palace, Rifugio Orso Bruno – Val di Sole, Amo Alajmo, Terme della Via Francigena.