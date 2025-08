CIRCOLO DELLA VELA BARI: MATTEO D’ADDABBO VINCE LA COPPA CADETTI A CROTONE

Titolo italiano per il giovane atleta: 7 prove completate nella Coppa Cadetti

È Matteo D’Addabbo il vincitore della Coppa Cadetti Optimist 2025, assegnata a Crotone nei giorni scorsi e inserito all’interno della Coppa Primavela Joy of Moving con circa 300 atleti provenienti da tutta Italia nelle classi Optimist, Techno 293 e O’Pen Skiff. Un risultato straordinario per il giovane velista biancorosso che ha saputo imporsi su ben 80 concorrenti in un campo di regata tecnico e impegnativo, portando a termine sette prove, dimostrando grande maturità tattica, determinazione e costanza, soprattutto nell’ultima giornata dove con onda di tramontana e vento tra i 15 e 18 nodi ha mantenuto sempre le prime posizioni nelle tre prove (primo, terzo, primo) conquistando così la sua medaglia d’oro.

Sul podio, insieme a lui, altri due giovani talenti della vela italiana: Kilian Breda (Club Vela Portocivitanova) e Vittoria Pagani (Circolo Vela Torbole).

La manifestazione, riservata alla categoria Cadetti, ha visto la partecipazione dei migliori giovanissimi del panorama velico nazionale e rappresenta uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario giovanile FIV. Per il Circolo della Vela oltre a Matteo hanno partecipato anche Giuseppe Degennaro e Francesca Giaquinto (tra i nati 2015) e Nicole Colaizzi, Gianvito Pietanza e Giulia Costantino (tra i nati 2014). Fondamentale il lavoro dello staff tecnico che ha seguito Matteo e tutta la squadra del CV Bari in questa importante esperienza agonistica: Beppe Palumbo, Gianluca Capezzuto e Alfonso Palumbo, che seguono con passione e determinazione le squadre agonistiche e preagonistiche e alla preparazione e alla gestione della regata e Valeria Di Cagno che si occupa della scuola vela Optimist.

«Il successo di Matteo D’Addabbo è il frutto di un percorso di crescita costante, che premia l’impegno quotidiano e il lavoro di squadra, e conferma la vitalità e il valore della scuola velica di appartenenza – commentano dalla direzione nautica del CV Bari -. Un titolo tricolore che rappresenta un punto di arrivo ma anche, soprattutto, un nuovo punto di partenza verso traguardi ancora più ambiziosi, grazie in particolare alla classe Optimist con tanti piccoli campioni che fanno ben sperare per il futuro di tutta la squadra agonistica».