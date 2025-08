43ma Copa del Rey: Il Bluenext Sailing Team è vice campione Europeo ORC

Palma di Maiorca – Ha tutta l’aria dell’impresa sportiva la medaglia d’argento conquistato dal Blunext Sailing Team tra le boe della 43ma Copa del Rey MAPFRE, evento velico di rilevanza internazionale, che quest’anno è servito anche ad assegnare i massimi allori continentali da parte dell’ORC. Blue (oggi 2-5) ha chiuso la sua fatica a 14 punti da Vesper di David Team, vincitore del titolo Europeo ORC, anticipando di 1.5 punti Spirit of Malouen XI (4-3) di Stephane Neve, finito terzo.

Il team di Bonfiglio Mariotti, che alla vigilia della giornata conclusiva vedeva il suo terzo posto assoluto insidiato da Spirit of Malouen XI, lontano solo 0.5 punti, e da Vudu (7-1) di Mauro Gestri, che questa mattina accusava 3.5 punti di ritardo, ha interpretato le prove conclusive giocando d’attacco e ha raccolto i frutti sperati già al termine della prima regata: mentre Crioula IV (11-12) finiva dodicesimo, Blue (2-4) saliva infatti al secondo posto riuscendo poi a controllare nella prova finale, terminata conquistando un quarto posto che ha spento le residue speranze degli avversari.

Entusiasta per la conquista dell’argento europeo, Afonso Domingos, tattico di Blue: “E’ stata una grande settimana, spesa regatando contro avversari di livello elevato e incrociando con il meglio dell’altura internazionale. Chiudere al secondo posto è un risultato del quale dobbiamo essere molto orgogliosi: cogliamo i frutti dell’ottimo lavoro svolto in corso di stagione, della dedizione e dell’impegno di tutto team”.

Visibilmente emozionato Fabrizio Boromei, team manager di Blue, ha commentato: “E’ un risultato che arriva da lontano e che è stato costruito lavorando a trentadue mani. Per quanto sapessimo di esserci mossi nella giusta direzione, non immaginavo avessimo i numeri per poter puntare a un piazzamento così prestigioso. Ringrazio i ragazzi, uno a uno, per averci creduto sempre e per essersi regalati una settimana che ci ricorderemo a lungo. Un grazie di cuore, profondo e sentito va a Bonfiglio Mariotti che con la sua grinta, il suo entusiasmo e la sua passione ci ha creduto più di tutti permettendoci di vivere il sogno”.

L’imprenditore digitale riminese Bonfiglio Mariotti, leader del Bluenext Sailing Team, ha commentato: “Siamo andati oltre le aspettative, centrando un risultato prestigioso a livello Europeo che coincide con il risultato più prestigioso della storia agonistica del Bluenext Sailing Team. L’emozione è tanta, così come grande è la soddisfazione. E’ un successo frutto della programmazione e dalla gestione della squadra, presupposto che crea valore in ogni impresa, non da ultimo, dall’appartenenza territoriale e dall’innesto di alcuni giovanissimi che si sono spesi dando tutto. Ringrazio tutti i ragazzi per aver creduto nel progetto, averlo supportato con dedizione, capacità e aver sacrificato weekend su weekend e altri interessi in ragione del team. Un grazie speciale a Fabrizio Boromei, che definire team manager è sempre più limitativo”.

In occasione della 43ma Copa del Rey MAPFRE – ORC European Championship 2025 a bordo di Blue, il TP52 dell’armatore Bonfiglio Mariotti, hanno regatato Michele Mazzotti, Fabrizio Boromei, Afonso Domingos, Nuno Barreto, Elisa Mangani, Gian Matteo Paulin, Stefano Angeloni, Francesco Mione, Tommaso Boiani, Niccolò Maistri, Luca Pierdomenico, Alessandro Tonelli, Luca Camilli, Davide Pazzaglia, Roberto Montanari e Matteo De Luca. Il comandante a terra della barca è Claudio Magrini.

La stagione 2025 del Bluenext Sailing Team, che regata sotto il guidone dello Yacht Club Rimini, è supportata dalla software house Bluenext e da Banca Mediolanum.