WASZP Games 2025: buoni i piazzamenti per gli atleti del Circolo della Vela Bari a Weymouth

Si è conclusa a Weymouth, in Inghilterra, l’edizione 2025 dei WASZP Games, tra le competizioni internazionali più importanti per questa classe foil in grande crescita. Buoni i risultati per gli atleti del Circolo della Vela Bari, che si sono distinti in un contesto altamente competitivo e con condizioni meteo molto variabili.

Francesco Carrieri, in gara con la vela 8.2, ha chiuso 13° nella classifica assoluta, 4° nella categoria Youth e 3° tra gli italiani, confermando ancora una volta le sue ottime potenzialità.

Nel gruppo dei foil con vela 6.9, Giuseppe Chiantera e Davide Balenzano hanno chiuso rispettivamente 8° e 10° overall, raccogliendo punti importanti in uno degli eventi più impegnativi dell’anno.

Grande soddisfazione da parte del tecnico Luca Bergamasco, che ha accompagnato gli atleti in questa trasferta: «I ragazzi hanno dimostrato grande maturità nelle valutazioni tattiche e sono cresciuti molto. È stata una competizione dura, con condizioni variabili tra i 7-8 nodi e i 15-20 nodi, che ha messo alla prova le loro capacità. Speravamo in condizioni migliori per le finali, ma resta un bilancio decisamente positivo».

Un’esperienza che conferma la qualità del lavoro svolto al Circolo della Vela Bari nel settore foiling, sempre più presente sui palcoscenici internazionali.