Coupe de la Jeunesse: Italia seconda con 17 medaglie, oro per il due senza femminile

LINZ – L’Italia dell’head coach Luigi De Lucia conclude l’edizione 2025 della Coupe de la Jeunesse al secondo posto con 338 punti, preceduta soltanto dalla corazzata Gran Bretagna (404). Piazzamento confermato sia nella classifica maschile (170) che in quella femminile (168) sempre dietro i britannici e davanti all’Olanda.

Il bottino di medaglie di oggi è, rispetto a sabato, superiore per numero (oggi nove, ieri otto) e per qualità grazie all’oro del due senza femminile di Neve Aroldi e Aurora Gerosa, entrambe tesserate per la SC Corgeno.

Il medagliere vede l’Italia conquistare diciassette medaglie: un oro, dieci argenti e sei bronzi. Dopo le gare di sabato, oggi insieme al successo del due senza femminile arrivano anche cinque argenti e tre bronzi.

Bravissime Aroldi e Gerosa a firmare la vittoria dopo un serrato confronto con le inglesi. Secondo posto per l’otto maschile di Christian Candido, Leonardo Iacovacci, Davide Cantilonne, Mario Mineo, Andrea Licciardi, Alexander Jonathan Liantonio, Brando Dalla Valle, Andrea Romani, con al timone Lorenzo Lauretti, per il quattro di coppia maschile di Leonardo Tronca, Andrea Cigala, Matteo Bossone e Leonida Altair Arra, per il singolista Emanuele Palacio Cano, per il due senza maschile di Jacopo Moretti e Loris Piscia, per l’otto femminile di Penelope Glinger, Marta Carfagni, Margherita Angela Gramaglia, Eleonora Ciavarro, Francesca Perrone, Alessia Galletti, Francesca Torri, Greta Spissu, con al timone Morgana Assia Pace.

Terzo il quattro senza femminile di Lisa Germani, Costanza Crevatin, Emma Luchetti e Rebecca Lensi, il doppio femminile di Carlotta Livorti e Arianna Truzzi, il quattro senza maschile di Mattia Remelli, Matias Thomazetto, Mattia Mari e Riccardo Benedusi.

Undici le finali azzurre, una più di ieri, con anche il quinto posto del quattro di coppia femminile di Francesca Sasso, Roberta Romani, Maria Lucrezia Dittamo e Cecilia Maria Elizabeth Holloway e il sesto posto del doppio maschile di Jacopo Demolli e Riccardo Conte. Nona la singolista Arianna Marconcini.

Prossima edizione della Coupe de la Jeunesse in Svizzera, nel 2026, a Lucerna. L’Italia sarà impegnata da mercoledì a domenica prossima a Trakai (Lituania) in occasione dei Mondiali Under 19.

Nella foto: il due senza femminile medaglia d’oro oggi a Linz (ph Canottaggio.org/A.Benoit)

Risultati domenica