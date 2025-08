Ben dieci atleti della Liberi nel Vento hanno partecipato alla regata Hansa 303

Un altro bel podio per Luna e Giovanni Di Biagio nella terza tappa del Campionato Interzonale del Medio Adriatico a Giulianova.

Nel passato fine settimana organizzata dalla Lega Navale di Giulianova si è svolta la terza tappa del Campionato Interzonale del Medio Adriatico aperto alle imbarcazioni Hansa 303 che sono di riferimento per l’attività paralimpica della Federazione Italiana Vela.

Dopo la tappa di Rimini e quella di Ravenna gli atleti della Nona, Decima ed Undicesima Zona FIV si sono ritrovati in Abruzzo.

Molto impegnativa la trasferta del sodalizio sangiorgese che ha schierato ben dieci atleti in cinque imbarcazioni Hansa 303. Squadra che per l’occasione era accompagnata dagli istruttori Stefano Iesari e Thomas Calafiore

Le condizioni meteo hanno permesso lo svolgimento di tre prove il sabato e, causa maltempo, di non prendere il largo la domenica per disputare le restanti due.

Vittoria della regata va all’equipaggio di Ravenna, Marinando 2.0, composta da Giardini – Rimoni. Circolo che conquista anche la seconda posizione con Ameur – Moschini.

Bella la condotta dell’equipaggio Luna e Giovanni Di Biagio della Liberi nel Vento che salgono sul podio centrando un positivo terzo posto. Bel quinto posto per l’equipaggio Perantoni – Li.

Grande soddisfazione del team Liberi nel Vento per la prima trasferta dell’atleta Mario Testa.

Dopo la regata di Giulianova gli atleti si ritroveranno, il 6 e 7 Settembre, al porto turistico SanGiorgio Marina per la quarta ed ultima tappa, organizzata dalla Liberi nel Vento, di questa prima edizione dell’avvincente Campionato del Adriatico 2025.

Una serie di regate aperte alle imbarcazioni Hansa 303 categoria doppio che hanno come finalità di far avvicinare allo sport della vela per tutti nuovi atleti e la nascita di nuove realtà paralimpiche nella Regione Abruzzo, Marche ed Emilia Romagna.

Ora l’attività si concentra sulla scuola vela e allenamenti delle squadre agonistiche in vista dei prossimi importanti appuntamenti sportivi sia qui a Porto San Giorgio che in Italia.

L’attività sportiva è realizzata grazie al sostegno di Sollini Accessori Calzature, Sollini Unip Lda, Vega Italian Style for Lift, Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, Premiata, Solettificio Biccirè, Energean, Sace MarineCork, Triride Italia Srl, Solgas Fermo, Rotary Club di Fermo, Energean, Farmacia Luisa Pompei, Calzaturificio Effemme Srl, Porto Turistico Marina di Porto San Giorgio Spa. In collaborazione, Lega Navale di Porto San Giorgio, Ambito Sociale Territoriale, cantiere CNM&Co, Centronautico Mare, Tecnomare, Croce Azzurra, Protezione Civile di Porto San Giorgio, Associazione nazionale vigili del fuoco volontari Marche, ANMIL Marche ed ANMIC Marche.

FOTO:

1-Il podio della regata di Giulianova con Luna e Giovanni Di Biagio terzi.

2-Una grande bella festa della vela per tutti a Giulianova

3-L’atleta della Liberi nel Vento Mario Testa alla sua prima trasferta!!!

4-Classifica finale della Ragata Interzonale di Giulianova