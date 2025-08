Mondiali Under 19: da domani l’Italia in gara a Trakai con dodici equipaggi

ROMA – Da domani a domenica, a Trakai (Lituania), sarà in gara la Nazionale Under 19 di Canottaggio per i Mondiali di categoria. Squadra al completo per il DT Antonio Colamonici e l’head coach Luigi De Lucia, con dodici equipaggi azzurri, in un contesto internazionale caratterizzato dalla partecipazione di 594 atleti provenienti da 47 nazioni.

L’Italia è reduce dalla vittoria nel medagliere agli Europei di Kruszwica (Polonia) lo scorso 25 maggio con tre ori (otto maschile e femminile e quattro senza femminile), due argenti (quattro senza maschile e doppio maschile) e tre bronzi (due senza maschile, quattro di coppia maschile e doppio femminile).

In campo femminile, fari puntati sulla singolista Alice Lauletta (SC Speranza Pra’), sul due senza di Vittoria Caterina Card (SC Firenze) e Sara Carriero (SC Armida), sul doppio di Alice Ozbolt (SN Pullino) e Viola Della Bella (SC Gavirate), sul quattro senza di Elisa Marconcini (SC Pontedera), Matilde Orsetti (SC Arno), Carolina Cassani (SC Lario) e Letizia Martorana (SC Lario), sul quattro di coppia di Alizee Ribolzi (SC Corgeno), Tea Fortunat (CC Saturnia), Valentina Mascheroni (SC Menaggio) e Gloria Licciardi (CUS Bari) e sull’otto di Arianna Tosi (SC Varese), Emma Tosi (SC Varese), Mariabianca Tosi (CUS Ferrara), Elisa Marzella (SC Sebino), Marta Ravizza (SC Caprera), Margherita Garis (SC Armida), Lara Bernardinello (SC Moltrasio) e Giorgia Canale (SC Caprera) con al timone Riccardo Doni (SC Varese).

I sei equipaggi maschili al via sono il singolo di Matteo Miglioli, il due senza di Novak Mitrovic (CC Saturnia) e Pietro Blasig (CC Saturnia), il doppio di Eduardo Moschella Primicerio (RCC Tevere Remo) e Gregorio Vasconi (AC Monate), il quattro senza di Matteo Trevisan (CC Saturnia), Cesare Borlenghi (SC Sampierdarenesi), Romeo Schirinzi (SC Sampierdarenesi), Jacopo Cappagli (SC Sampierdarenesi), il quattro di coppia di Elia Bressan (SC San Giorgio), Pietro Zampaglione (SC Armida), Leonardo Bellomo (CUS Bari) e Giovanni Paoli (SC Firenze). l’otto di Carlo Alberto Strazzulla (SC Sampierdarenesi), Andrea Luigi Nuccio (SC Sampierdarenesi), Roberto Valentino Strazzulla (SC Sampierdarenesi), Pietro Gozzi (SC Lario), Lorenzo Soncin (SC Sampierdarenesi), Roberto Terranova (SC Sampierdarenesi), Lodovico Treccani degli Alfieri (Rowing Club Genovese) e Matteo Cecotti (CC Saturnia) con al timone Morgana Maroni (AC Monate).

Il programma prevede domani, mercoledì 6 agosto, il via alle batterie alle 14:30 (le 15:30 a Trakai), con il completamento nella giornata di giovedì 7 agosto a partire dalle 9:30 (le 10:30 a Trakai). Dopo le prime finali per i piazzamenti, venerdì 8 agosto alle 10:04 (le 11:04 a Trakai) scattano i quarti di finale dei singoli e alle 10:54 (le 11:54 a Trakai) le semifinali dei doppi. Ancora finali per i piazzamenti sabato 9 agosto prima delle semifinali al via alle 12:25 (le 13:25 a Trakai). Domenica alle 8:30 (le 9:30 a Trakai) le finali B e alle 10:05 (le 11:05 a Trakai) le finali A per l’assegnazione delle medaglie.