Mondiali Under 19: tre barche promosse dopo la prima giornata

TRAKAI – Esordio per la Nazionale Under 19 di Canottaggio a Trakai, sede dei Mondiali di categoria. Disco verde per i doppi, promossi entrambi in semifinale, e per la singolista Alice Lauletta, entrata nei quarti di finale. Esce di scena Matteo Miglioli, primo tra gli esclusi nel singolo maschile.

Il doppio maschile di Eduardo Moschella Primicerio e Gregorio Vasconi supera la batteria con il secondo tempo, preceduto soltanto dalla Germania. Quarte al traguardo, con il quarto tempo di ripescaggio, Viola Della Bella e Alice Ozbolt nel doppio femminile. Positivo anche il riscontro cronometrico per la singolista Alice Lauletta, quarta al traguardo. Niente da fare per Matteo Miglioli, giovanissimo classe 2009, che va in finale C dopo il quarto posto in batteria e il primo tempo tra gli esclusi.

Il programma di domani, giovedì 7 agosto, prevede altre otto barche azzurre in gara: alle 9:30 (le 10:30 a Trakai) il due senza femminile di Vittoria Caterina Card e Sara Carriero, alle 10:06 il due senza maschile di Novak Mitrovic e Pietro Blasig, alle 10:14 il quattro senza femminile di Elisa Marconcini, Matilde Orsetti, Carolina Cassani e Letizia Martorana, alle 10:44 il quattro senza maschile di Jacopo Cappagli, Romeo Schirinzi, Cesare Borlenghi e Matteo Trevisan, alle 10:50 il quattro di coppia femminile di Gloria Licciardi, Alizee Ribolzi, Valentina Mascheroni e Tea Fortunat, alle 11:20 il quattro di coppia maschile di Elia Bressan, Pietro Zampaglione, Leonardo Bellomo e Giovanni Paoli, alle 11:34 la preliminary race dell’otto femminile di Emma Tosi, Arianna Tosi, Margherita Garis, Mariabianca Tosi, Elisa Marzella, Marta Ravizza, Giorgia Canale e Lara Bernardinello con al timone Riccardo Doni, alle 11:40 l’otto maschile con Carlo Alberto Strazzulla, Andrea Luigi Nuccio, Roberto Valentino Strazzulla, Pietro Gozzi, Lorenzo Soncin, Roberto Terranova, Lodovico Treccani degli Alfieri e Matteo Cecotti, con al timone Morgana Maroni.

Nella foto (ph Canottaggio.org / Julia Kowacic): il doppio maschile azzurro

