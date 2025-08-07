ChioggiaVela 2025: Al via la XIVª edizione della rassegna dedicata al mare e alla vela

CHIOGGIA – Torna a settembre l’appuntamento con ChioggiaVela, la manifestazione ideata dal Circolo Nautico Chioggia e dal Comune di Chioggia, con il supporto di Pro Loco Chioggia Sottomarina e VelaVeneta. Un’iniziativa che da quattordici anni celebra la centralità della vita di mare nella cultura, nella tradizione e nell’economia della città di Chioggia.

Nata come regata velica pensata per valorizzare lo sport della vela in una delle cornici più suggestive dell’alto Adriatico, ChioggiaVela si è progressivamente affermata come appuntamento immancabile per gli appassionati di questo sport, crescendo ed evolvendosi fino a diventare una vera e propria rassegna diffusa. Il calendario degli eventi, nel corso degli anni, si è infatti ampliato sempre di più, fino a coinvolgere l’intero mese di settembre con regate, veleggiate ed eventi collaterali.

Un calendario ricco di appuntamenti

La XIVª edizione si aprirà sabato 6 settembre con il Rally della Laguna Sud, veleggiata organizzata dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Chioggia. Una giornata in cui piccole imbarcazioni si sfideranno lungo i suggestivi canali lagunari fino a Malamocco, regalando uno spettacolo unico.

Sabato 13 settembre sarà la volta della Bart’s Bash, la regata in contemporanea mondiale nata per ricordare il velista olimpico Andrew Simpson, tragicamente scomparso durante un incidente in America’s Cup. Il giorno successivo, domenica 14 settembre, toccherà invece alla Meteorosa&Young, la veleggiata con equipaggio composto da almeno due Under25 promossa dallo Yacht Club Padova.

Il cuore della manifestazione sarà sabato 20 settembre con lo svolgimento del Trofeo ChioggiaVela, la regata aperta a tutte le imbarcazioni monoscafo, che partiranno dal mare antistante la spiaggia di Sottomarina per poi concludere la prova tra le dighe della bocca di porto. A seguire, alle 18:00, il bacino di Vigo si colorerà con le vele della Meteor al Crepuscolo, una spettacolare regata al tramonto con arrivo davanti a Piazza Vigo.

Domenica 21 settembre la parte sportiva della rassegna si concluderà con il Trofeo Meteorsharing, mentre in serata la sede del Circolo Nautico Chioggia ospiterà la tradizionale cerimonia di premiazione, occasione per celebrare i vincitori e ringraziare tutti i partecipanti.

“Andiamo verso l’edizione 2025 senza grandissime novità nel programma ma con un’anticipo di stagione che ha visto una grande partecipazione a tutte le regate e veleggiate organizzate non solo dal Circolo Nautico, ma anche da altre associazioni che gravitano su Chioggia. Il movimento quindi c’è e speriamo di raccogliere grandi numeri a ChioggiaVela” ha affermato il presidente del Circolo Nautico Chioggia Corrado Perini, che prosegue:“La principale novità di quest’anno riguarda Meteorosa che apre agli equipaggi young con almeno due membri dell’equipaggio under 25, di cui uno dovrà essere il timoniere.”

Un appuntamento con il mare, per tutti

ChioggiaVela continua così a essere non solo un evento sportivo, ma anche un momento di incontro e di festa per tutta la comunità, con l’obiettivo di riaffermare il profondo legame tra la città e il suo mare. Un invito aperto a tutti — velisti, cittadini, turisti e curiosi — a scoprire la bellezza dell’andar per mare a vela e della cultura marinaresca.