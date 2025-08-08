Alla Fraglia Vela Riva un’altra festa della vela giovanile: vincono Leandro Scialpi (Juniores) e Lucas Christiansen (Cadetti)

Gold Cup Optimist

Riva del Garda– E’ terminata nel pomeriggio di ieri l’edizione 2025 della Gold Cup Optimist, atteso appuntamento estivo che la Fraglia Vela Riva riserva ai giovani specialisti di questa classe diffusa globalmente e super competitiva. Organizzata con il supporto di CD Sails, che ha messo in palio vele e alberature, oltre al braccialetto d’oro assegnato al vincitore assoluto, e del Cantiere Faccenda, che ha donato un’imbarcazione estratta a sorte tra tutti i partecipanti, la manifestazione ha riscontrato un notevole successo in fatto di adesioni: sono stati infatti ben duecentosessantesette gli iscritti, presenti in rappresentanza di ben trentadue Nazioni.

Al solito perfetta la gestione del campo di regata da parte di Comitato e team in acqua del sodalizio rivano, guidato dall’esperienza di Fausto Maroni: sfruttata anche la minima occasione di regatare, l’evento si è chiuso con otto prove valide per Juniores e Cadetti, divise tra cinque di qualifica e tre di finale.

Tra gli Juniores l’ha spuntato Leandro Scialpi (CN Bardolino) con un solo punto di margine su Cristian Castellan (STSM) e sei su Andrea Demurtas (FV Riva), con Irene Faini (CN Bardolino) migliore delle ragazze.

Anche tra i Cadetti il duello per il successo si è risolto con il minimo scarto: il portoricano Lucas Christiansen (CN San Juan) ha anticipato Costantinos Sofronas (Manos Stoumpos) e il più attardato Chateau Noé (CVSAE). Leonie Le Ralec (CN Erquy), finendo quarta assoluta, si è segnalata come migliore in campo femminile.

A margine della premiazione si è svolto il sorteggio teso ad assegnare i numerosi premi messi a disposizione dai partner dell’evento, Il più ambito era lo scafo prodotto dal Cantiere Facceda, assegnato a Kornalia Pajak del Dubai Offshore Sailing Club.

Per consultare i risultati clicca qui.


