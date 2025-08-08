Mondiali Under 19 a Trakai: doppio maschile in finale, domani sei semifinali azzurre

TRAKAI – A Trakai, l’Italia raggiunge la finale dei Mondiali Under 19 anche con il doppio maschile. La barca di Eduardo Moschella Primicerio e Gregorio Vasconi raggiunge così le due ammiraglie azzurre, l’otto maschile e l’otto femminile. Gli azzurri concludono al terzo posto la loro semifinale, preceduti da Irlanda e Ungheria e bravi a respingere negli ultimi metri gli attacchi della Bulgaria. Sfuma, per 67 centesimi, la promozione del doppio femminile. Alice Ozbolt e Viola Della Bella, seconde a metà gara, non riescono a esser incisive negli ultimi 1000 metri. All’arrivo sono quinte, ma molto vicine all’Ungheria, terza e qualificata alla finale.

Alice Lauletta termina il suo quarto di finale in quarta posizione e accede così alla finale C (10:08 di domani), già disputata e vinta oggi da Matteo Miglioli che conclude il suo percorso nel singolo maschile al tredicesimo posto.

Domani si completa il quadro delle semifinali con in acqua altre sei barche azzurre: alle 12:34 (le 13:34 a Trakai) il due senza femminile di Vittoria Caterina Card e Sara Carriero, alle 12:52 il due senza maschile di Novak Mitrovic e Pietro Blasig, alle 13:10 il quattro senza femminile di Elisa Marconcini, Matilde Orsetti, Carolina Cassani e Letizia Martorana, alle 13:19 il quattro senza maschile di Jacopo Cappagli, Romeo Schirinzi, Cesare Borlenghi e Matteo Trevisan, alle 13:37 il quattro di coppia femminile di Gloria Licciardi, Alizee Ribolzi, Valentina Mascheroni e Tea Fortunat, alle 13:55 il quattro di coppia maschile di Elia Bressan, Pietro Zampaglione, Leonardo Bellomo e Giovanni Paoli.

Nella foto (ph Canottaggio.org / Julia Kowacic): il doppio maschile azzurro

