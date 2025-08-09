Bianca Marchesini (FVM) e Lucia Finato (FVR) sono campionesse iridate 29er Under 17 e seconde assolute tra le donne

Porto (POR) – Nemmeno il tempo di festeggiare il titolo iridato ILCA 6 Youth di Alessandro Cirinei che per la Fraglia Vela Riva è già tempo di un nuovo alloro: protagonista della nuova affermazione è stata Lucia Finato che, nelle acque di Porto, impegnata nel Mondiale 29er insieme a Bianca Marchesini (FVM), ha conquistato l’argento assoluto femminile e l’oro Under 17 nell’ambito di questo competitivo doppio giovanile, propedeutico al salto verso diverse Classi Olimpiche. Al termine di nove prove caratterizzate da condizioni meteo piuttosto variabili, il binomio italiano si è piazzato sedicesimo assoluto, infliggendo un pesante distacco alle dirette concorrenti.

“Salutiamo Porto con una medaglia pesante. Bianca e Lucia sono state protagoniste di una partecipazione solida, dimostrando maturità e di possedere un’ottima visione del campo di regata: è tempo per loro di godersi il frutto del loro lavoro. Per la Fraglia Vela Riva si è trattato di un’ottima trasferta: ben tre equipaggi si sono piazzati nei primi venticinque, con Del Bimbo-Scarpellini ottimi dodicesimi. Resta un po’ di rammarico per Demurtas-Karlsen che chiudono ventiquattresime e quarte delle donne. Di crescita le performance di Scutellari-Beretta, approdati in Silver Fleet, e Mattanini-Naccari, che si sono dovuti confrontare con la Bronze Fleet” ha commentato il coach Luigi Rago.

Ricordiamo che al Mondiale 29er hanno partecipato oltre duecento equipaggi in rappresentanza di oltre venticinque Nazioni. A imporsi, scrivendo il proprio nome nell’albo d’oro della manifestazione dopo quello di Alex Demurtas e Giovanni Santi, sono stati i norvegesi Niklas Holt e Philip Forslund mentre in campo femminile l’hanno spuntata le polacche Antonina Puchowska e Alicja Dampc, già vincitrici solo qualche settimana fa, in quel di Riva del Garda, del titolo europeo.

Per consultare la classifica clicca qui.

