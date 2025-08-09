Mondiali Under 19: Italia in finale a Trakai con sette equipaggi

TRAKAI – Sono sette le barche azzurre che domani, a Trakai (Lituania), disputeranno la finale del Mondiale Under 19. Nelle acque del Lake Galve, dopo le semifinali di oggi, anche il quattro di coppia maschile, il quattro senza femminile, il quattro senza maschile e il due senza maschile raggiungono l’atto conclusivo della competizione, unendosi così al doppio maschile, all’otto femminile e all’otto maschile. Disco rosso per il due senza femminile e il quattro di coppia femminile.

Il quattro di coppia maschile di Elia Bressan, Pietro Zampaglione, Leonardo Bellomo e Giovanni Paoli vince e realizza il miglior tempo (5.57.97) delle due semifinali. Gli azzurri mettono in mostra potenza, personalità e carattere, rifilando quasi due secondi e mezzo alla Polonia. Successo anche per il quattro senza femminile. Elisa Marconcini, Matilde Orsetti, Carolina Cassani e Letizia Martorana salgono in cattedra dopo i primi 500 metri resi difficili dal vento contro e infliggono oltre tre secondi alla Gran Bretagna.

Autorevole prestazione anche per il quattro senza maschile. Jacopo Cappagli, Romeo Schirinzi, Cesare Borlenghi e Matteo Trevisan chiudono secondi, a 2.13 dalla Gran Bretagna, ponendo le basi per la finale grazie ad una prima parte di gara molto determinata.

Il due senza maschile di Novak Mitrovic e Pietro Blasig, protagonista di un avvio molto brillante, conduce la sua gara per oltre 1000 metri e poi chiude al terzo posto, preceduto da Turchia e Germania. Anche il due senza femminile di Vittoria Caterina Card e Sara Carriero si esprime bene nella parte iniziale del percorso ma vede sfumare la finale per poco più un secondo a causa del sorpasso del Sudafrica a 200 metri dal traguardo. Quarto anche il quattro di coppia femminile con Gloria Licciardi, Alizee Ribolzi, Valentina Mascheroni e Tea Fortunat. Sedicesimo posto complessivo per la singolista Alice Lauletta.

Il programma di domani prevede le finali B del due senza femminile di Vittoria Caterina Card e Sara Carriero alle 8:00 (le 9:00 a Trakai), del quattro di coppia femminile di Gloria Licciardi, Alizee Ribolzi, Valentina Mascheroni e Tea Fortunat alle 8:20 e del doppio femminile di Alice Ozbolt e Viola Della Bella alle 8:30.

Le finali A con protagonista l’Italia iniziano alle 9:11 con il due senza maschile di Novak Mitrovic e Pietro Blasig, proseguono alle 9:25 con il quattro senza femminile di Elisa Marconcini, Matilde Orsetti, Carolina Cassani e Letizia Martorana, alle 9:39 con il quattro senza maschile di Jacopo Cappagli, Romeo Schirinzi, Cesare Borlenghi e Matteo Trevisan, alle 10:07 con il quattro di coppia maschile di Elia Bressan, Pietro Zampaglione, Leonardo Bellomo e Giovanni Paoli, alle 10:36 con il doppio maschile di Eduardo Moschella Primicerio e Gregorio Vasconi, alle 10:50 con l’otto femminile di Emma Tosi, Arianna Tosi, Margherita Garis, Mariabianca Tosi, Elisa Marzella, Marta Ravizza, Giorgia Canale e Lara Bernardinello, con al timone Riccardo Doni, alle 11:35 con l’otto maschile di Carlo Alberto Strazzulla, Andrea Luigi Nuccio, Roberto Valentino Strazzulla, Pietro Gozzi, Lorenzo Soncin, Roberto Terranova, Lodovico Treccani degli Alfieri e Matteo Cecotti (timoniere Morgana Maroni).

Nella foto (ph Canottaggio.org/Julia Kowacic): il quattro senza femminile dopo la vittoriosa semifinale; il quattro di coppia maschile in azione oggi a Trakai

