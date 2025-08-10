Mondiali Under 19: due argenti e un bronzo per l’Italia a Trakai

TRAKAI – Tre medaglie per l’Italia ai Mondiali Under 19 di Trakai. Argento per il quattro di coppia maschile e il quattro senza maschile, bronzo per il quattro senza femminile al termine di una domenica di finali in cui si registrano anche il quarto posto dell’otto femminile e del doppio maschile, il quinto dell’otto maschile e del due senza maschile.

Il quattro di coppia maschile, con una prova di grande carattere, conquista l’argento . Gara ad alta intensità per Elia Bressan, Pietro Zampaglione, Leonardo Bellomo e Giovanni Paoli. Azzurri in testa nei 700 metri iniziali, prima del sorpasso della Germania, al traguardo campione mondiale con 3.32 di margine. Il quattro senza maschile di Jacopo Cappagli, Romeo Schirinzi, Cesare Borlenghi e Matteo Trevisan completa il suo percorso di crescita in finale. Azzurri secondi a 3.84 dalla Gran Bretagna, concentrati lungo l’intero percorso, bravissimi a rendere vani gli attacchi della Germania negli ultimi 300 metri. Bronzo per il quattro senza femminile. Elisa Marconcini, Matilde Orsetti, Carolina Cassani e Letizia Martorana sono brave a raggiungere il podio al termine di una finale combattutissima in cui nei primi 1000 metri contendono la leadership a statunitensi e inglesi, al traguardo oro e argento, e poi nel finale regolano le velleità di aggancio della Romania.

Quarto posto per l’otto femminile. Grande combattività in una finale dai contenuti tecnici molto livellati per Emma Tosi, Arianna Tosi, Margherita Garis, Mariabianca Tosi, Elisa Marzella, Marta Ravizza, Giorgia Canale e Lara Bernardinello, con al timone Riccardo Doni. Le azzurre, per 1500 metri a stretto contatto con le battistrada Gran Bretagna e Stati Uniti, chiudono a 1.65 dalla Romania. Bella performance anche per il doppio maschile, con Eduardo Moschella Primicerio e Gregorio Vasconi che raggiungono il quarto posto dopo una prova di grande coraggio. I combattivi Novak Mitrovic e Pietro Blasig sono quinti nel due senza maschile, così come l’otto maschile composto da Carlo Alberto Strazzulla, Andrea Luigi Nuccio, Roberto Valentino Strazzulla, Pietro Gozzi, Lorenzo Soncin, Roberto Terranova, Lodovico Treccani degli Alfieri e Matteo Cecotti (timoniere Morgana Maroni).

Ecco il quadro dei risultati delle finali B. Gloria Licciardi, Alizee Ribolzi, Valentina Mascheroni e Tea Fortunat ottave nel quattro di coppia femminile, così come Alice Ozbolt e Viola Della Bella nel doppio femminile. Nono posto per il due senza femminile di Vittoria Caterina Card e Sara Carriero.

Nelle foto (ph Canottaggio.org/Julia Kowacic): il quattro senza maschile, il quattro di coppia maschile, il quattro senza femminile

