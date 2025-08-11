Nautica tradizionale sul Lago Maggiore, aperte le iscrizioni al Verbano Classic Festival 2025

Dal 4 al 7 settembre 2025 torna sulla sponda orientale del Lago Maggiore il Verbano Classic Festival, la più importante manifestazione in acque interne dedicata alla nautica tradizionale. L’evento è organizzato dalla Fondazione Officine dell’Acqua e dall’Associazione Vele d’Epoca Verbano con il Comune di Laveno Mombello, in provincia di Varese. Presso il Porto Antico del borgo lacustre si ritroverà la flotta di imbarcazioni composta da cabinati, derive d’epoca e gozzi a vela latina che sabato 6 e domenica 7 settembre disputeranno la tredicesima edizione della Verbano Classic Regatta.

Ospitalità gratuita anche agli scafi tradizionali che non parteciperanno alle competizioni, ma che potranno farsi ammirare dai visitatori. Tra le numerose iniziative il Palio delle Inglesine, i concerti serali all’aperto, le esibizioni degli Artisti di Strada, la parata delle imbarcazioni sul Lungolago, le conferenze a tema e le visite guidate alle Officine dell’Acqua e all’ultracentenario rimorchiatore a vapore Gredo.

IL PIÙ IMPORTANTE FESTIVAL MARITTIMO DEI LAGHI

Dopo il successo dello scorso anno torna anche nel 2025 a Laveno Mombello, sponda orientale del Lago Maggiore, il Verbano Classic Festival, il più importante e partecipato Festival della Tradizione Nautica organizzato a livello nazionale in acque interne. “Dalla serata di giovedì 4 settembre e fino a domenica 7 settembre”, riferisce Paolo Sivelli nel suo doppio ruolo di presidente FIBaS (Federazione Italiana Barche Storiche) e Fondazione Officine dell’Acqua, “sarà possibile partecipare a regate e parate di barche storiche, assistere a conferenze culturali e concerti, visitare musei e scoprire le bellezze del Lago Maggiore attraverso gli incontri con artisti e associazioni. Una vera e propria festa della tradizione nautica lagheè aperta a tutti”.

Tra i momenti più rappresentativi la tredicesima edizione della Verbano Classic Regatta per i numerosi scafi d’epoca e classici ospitati presso il Porto Antico di Laveno Mombello che, grazie al prezioso supporto del Circolo Velico Medio Verbano, sabato 6 e domenica 7 settembre disputeranno due regate.

Di seguito il link per iscriversi alla regata: https://www.veledepocaverbano.com/verbano-classic-2025/ . Il Verbano Classic Festival è un evento organizzato dalla Fondazione Officine dell’Acqua e dall’Associazione Vele d’Epoca Verbano in partenariato con il Comune di Laveno Mombello, che si svolgerà con il contributo di Regione Lombardia, Camera di Commercio Varese, Varese Sport Commission e in collaborazione con la Pro Loco Laveno Mombello Cerro, il Circolo Velico Medio Verbano, Cerro Sportiva, COMAR, Le Vie del Tempo e Festival Il Lago Cromatico. La manifestazione, che gode del patrocinio della FIBaS – Federazione Italiana Barche Storiche, è sponsorizzata da Berg Piscine, Vita Electric Marine Technology, Rotary Club Sesto Calende – Angera, Enoteca Bottazzi 1957 e Hostaria del Golfo.

LE CLASSI DI IMBARCAZIONI AMMESSE ALLA XIII VERBANO CLASSIC REGATTA

Di seguito le imbarcazioni ammesse alla XIII Verbano Classic Regatta:

-Barche a vela d’epoca in legno (costruite anteriormente al 31/12/1980)

-Barche a vela classiche e di tradizione, d’epoca o più recenti, in legno o vetroresina, ma che per disegno o costruzione materiale abbiano un interesse per le tradizioni (Dragoni, Classi Metriche, Star, Soling, ecc.)

-Barche a vela latina e vela al terzo che per linee e materiali rispettino la tradizione

A discrezione del Comitato Organizzatore le imbarcazioni ammesse verranno inserite in tre differenti raggruppamenti: Classe a chiglia fissa classiche e d’epoca, Derive classiche e d’epoca, Vela latina / Vela al terzo.

IL PALIO DELLE INGLESINE E LA PARATA LUNGOLAGO

Anche quest’anno, per il terzo anno consecutivo, non mancherà il raduno delle “Inglesine”, le lance da passeggio lunghe da 5 a 8 metri, costruite in legno di mogano a clinker, arrivate sui laghi lombardi oltre un secolo fa al seguito delle aristocratiche famiglie inglesi che avevano scelto il nord Italia per le vacanze.

Sabato mattina alle ore 10 le imbarcazioni si sfideranno a colpi di remo in occasione del “Palio delle Inglesine”, realizzato in collaborazione con la Canottieri Cerro Sportiva e visibile dal pubblico sul Lungolago De Angeli. Alle ore 18, con partenza dal Porto Antico e arrivo al vicino marina turistico di PortoLabieno, si potrà seguire la parata di tutti gli scafi partecipanti al Verbano Classic Festival. In serata si svolgerà la cena riservata agli armatori ed equipaggi.

LE VISITE AL MUSEO DI BARCHE STORICHE E AL RIMORCHIATORE D’EPOCA “GREDO”

Nel corso del pomeriggio di sabato 6 settembre saranno possibili visite guidate all’importante raccolta di scafi d’epoca della “Fondazione Officine dell’Acqua”, nata nel 2021 presso gli ottocenteschi ex Magazzini Merci delle Ferrovie Nord di Laveno, oggi anche sede dei laboratori di carpenteria navale. Sarà inoltre possibile visitare il rimorchiatore a vapore “Gredo”. Lungo 15 metri, è stato varato in Germania nel 1916 e fino al 1945 ha operato come rimorchiatore nel porto fluviale di Dortmund.

Nel 2007 è stato rilevato da un pool internazionale di proprietari che l’ha sottoposto a un restauro completato nel 2013 presso la Nautica Lavazza di Brebbia. Venerdì 5 e sabato 6 settembre in piazza Caduti a Laveno Mombello, a partire dalle ore 18, verrà inoltre allestito uno stand gastronomico a cura della Proloco Laveno Mombello Cerro, mentre presso la Piazza Caduti del Lavoro eleganti signore e i rievocatori dell’Associazione Culturale Le Vie del Tempo riporteranno indietro l’orologio ai tempi della villeggiatura sul Lago Maggiore.

IL PROGRAMMA DEL VERBANO CLASSIC FESTIVAL 2025

Giovedì 4 settembre 2025

-19.00: Aperitivo in Cambusa e visita guidata al Museo Officine dell’Acqua

-21.00: Concerto “Interferenze temporali” – Festival Lago Cromatico

(Evento a pagamento su prenotazione su https://www.eventbrite.it/cc/il-lago-cromatico-xi-edizione-2025-4354693)

Venerdì 5 settembre 2025

-10.30: Conferenza Inaugurale e Tavola Rotonda “Turismo Lento e Nautica Tradizionale” – Fondazione Officine dell’Acqua

-17.00: Incontro con Silvia Pareschi – “Addio Alle Armi”, H. Hemingway – Fondazione Officine dell’Acqua

-18.00: Aperitivo con Hemingway – Fondazione Officine dell’Acqua (Evento a pagamento info@officinedellacqua.eu)

-21.30: Concerto sul piroscafo Gredo – Porto Antico

Sabato 6 settembre 2025

-09.00: Apertura Stand Associazioni Terzo Settore – Piazzale Europa

-10.00: Palio Inglesine – Lungolago De Angeli

-14.00: Prima prova Verbano Classic Regatta – Acque antistanti il borgo di Cerro

-15.00 – 18.00: Esibizione Artisti di Strada – Lungolago De Angeli

-18.00: Parata Imbarcazioni – Porto Antico / PortoLabieno

-21:30: Concerto sul piroscafo Gredo – Porto Antico

Domenica 7 settembre 2025

-09:00: Seconda Prova Verbano Classic Regatta – Acque antistanti il borgo di Cerro

-12.30: Cerimonia di Premiazione & Aperitivo

INFORMAZIONI, ISCRIZIONI E BANDO DI REGATA

www.officinedellacqua.eu

E-mail: info@officinedellacqua.eu

Iscrizione Verbano Classic Regatta: https://www.veledepocaverbano.com/verbano-classic-2025/

Segreteria: +39 351 7059323

