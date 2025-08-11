Spettacolare collisione: due barche costrette a tornare a Kiel dopo una partenza ad alta velocità di The Ocean Race Europe

Vincent Curutchet/The Ocean Race Europe 2025

Tutto l’equipaggio è salvo dopo il contatto ad alta velocità tra Team Holcim-PRB e Allagrande MAPEI Racing

Due barche sono tornate a Kiel dopo una collisione avvenuta pochi istanti dopo la partenza della prima tappa di The Ocean Race Europe.

Sia Holcim-PRB che Allagrande MAPEI Racing sono rientrati al molo di Kiel, dove i loro team a terra lavorano intensamente per valutare i danni e pianificare le riparazioni.

Tutto l’equipaggio è stato dichiarato salvo dopo un contatto fianco a fianco ad alta velocità tra Team Holcim-PRB e Allagrande MAPEI Racing.

«Non ho risposte. Sono triste di essere di nuovo qui», ha detto Ambrogio Beccaria, skipper di Allagrande MAPEI Racing. «Soprattutto perché il team ha fatto un enorme sforzo per essere qui e abbiamo percorso solo un miglio di regata. È molto triste anche per il nostro avversario. Non siamo soli in questa storia… Stiamo controllando la barca. Sicuramente non ci ritireremo finché ci sarà una possibilità. Non sembra facile, ma vedremo».

Dopo essere rientrata in sicurezza con il suo team e la sua barca in porto a Kiel, la skipper di Team Holcim-PRB, Rosalin Kuiper, ha dichiarato:

«Abbiamo dovuto ritirarci (sospendere la regata) a causa di danni allo scafo. È molto deludente per tutto il nostro team, per Allagrande MAPEI e per The Ocean Race in generale. Valuteremo la situazione, vedremo cosa si può fare e da lì elaboreremo un piano. Al momento siamo concentrati per preparare la barca, ripararla il prima possibile ed essere sulla linea di partenza, si spera, a Portsmouth… Supereremo questo momento. Abbiamo un team molto forte. Vorrei non essere qui ora, ma questa è la situazione. Dobbiamo riparare questo danno ed è quello che faremo».

Phil Lawrence, direttore di regata di The Ocean Race Europe, ha detto:

«Dopo una collisione avvenuta dopo la partenza della prima tappa, Team Holcim-PRB e Allagrande MAPEI Racing hanno sospeso la regata e sono tornati al molo di Kiel per valutare i danni e pianificare i prossimi passi.

»In questa fase comprendiamo che entrambi i team sperano di rientrare in regata e dovremmo sapere di più lunedì.

»Per quanto riguarda l’incidente tra le due barche, Team Holcim PRB ha presentato una protesta formale contro Allagrande MAPEI Racing e la questione sarà trattata dal Giudice Internazionale in un momento ancora da definire».

Fin dall’inizio, Biotherm e Paprec Arkéa sono riusciti a portarsi leggermente in vantaggio. Le immagini sono impressionanti: le barche sfiorano la superficie dell’acqua e l’intensità della battaglia è evidente. Solo pochi istanti dopo si è verificata la collisione tra Team Holcim-PRB e Allagrande MAPEI Racing.

Mentre questi due team tornavano a Kiel per valutare i danni e iniziare le riparazioni, Biotherm ha messo a segno il primo colpo, guidando la flotta IMOCA fino al cancello di punteggio del Faro di Kiel, conquistando i primi due punti della regata, con Paprec Arkéa subito dietro che ne ottiene uno.

Da segnalare anche l’ottima partenza di Canada Ocean Racing – Be Water Positive (3º) al cancello di punteggio, davanti a Team Malizia (4º) e Team Amaala (5º). Ora, tutte le prue sono rivolte verso nord. Davanti ci sono parchi eolici, correnti, zone d’ombra del vento e il passaggio sotto il Great Belt Bridge. Una cosa è certa: The Ocean Race Europe è appena iniziata.

In precedenza, i team hanno partecipato a un’edizione ispiratrice del Sailor’s Parade, sfilando tra una folla entusiasta a Ocean Live Park prima di spostarsi al pontile per le ultime interviste prima della partenza.

Si prevedono condizioni intense per le prime 24 ore di regata, con venti forti e alte velocità fino a raggiungere il nord della Danimarca, prima di attenuarsi.

Georgia Schofield/Be Water Positive/The Ocean Race