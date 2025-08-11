UN MESE ALLA MAXI YACHT ROLEX CUP

La flotta Maxi 1 in regata nell’Arcipelago di La Maddalena, Maxi Yacht Rolex Cup 2024. Crediti foto: Rolex/Carlo Borlenghi

Due campionati mondiali in palio alla 35^ edizione dell’evento

Ricorrono 40 anni dalla prima sponsorship Rolex alla Maxi Yacht Rolex Cup

Porto Cervo-Il 7 settembre 2025, prenderà il via la 35^ Maxi Yacht Rolex Cup, con 45 yacht iscritti ad oggi. Organizzata dallo YCCS con il supporto dell’International Maxi Association e il Title Sponsor Rolex, l’edizione 2025 segna un’importante ricorrenza. Quarant’anni fa, era settembre del 1985, la casa orologiera svizzera avviò la sua storica collaborazione con le regate per i maxi yacht, sostenendo quella che sarebbe diventata la Maxi Yacht Rolex Cup, che nei primi anni ebbe cadenza biennale, per poi diventare il più classico degli appuntamenti annuali dello YCCS a partire dal 1999. La collaborazione tra lo YCCS e Rolex era iniziata nel 1984, con la Rolex Swan Cup, il cui quarantennale è stato celebrato lo scorso anno.

Il programma dell’edizione 2025 prevede il Welcome cocktail la sera del 7 settembre e il primo segnale di partenza sarà dato alle ore 12 di lunedì 8 settembre. La sera dell’11 settembre si terrà il Gala dinner presso il ristorante sulla terrazza dello Yacht Club Costa Smeralda, mentre la sera successiva sarà la volta del Crew party in Piazza Azzurra, aperto a tutti i partecipanti. La Maxi Yacht Rolex Cup si chiuderà il 13 settembre con la cerimonia di premiazione.

Sul piano agonistico, si competerà per ben due titoli mondiali: quello per la classe Maxi 1 e il campionato mondiale per la classe Maxi Grand Prix, in cui regatano anche i racer puri appartenuti in passato alla classe, oggi non più attiva, Maxi72. In questa classe si ritroveranno a competere armatori di altissimo profilo tra cui il vincitore e il terzo classificato all’Admiral’s Cup, rispettivamente Peter Harrison e Giovanni Lombardi Stronati, entrambi soci YCCS. A Porto Cervo si contenderanno il titolo mondiale con i loro Maxi Grand Prix, Jolt e Django 7X. In classe Maxi 1, non poteva mancare Bullitt, il Wally 93 del Commodoro YCCS, Andrea Recordati, che affronterà altri racer quali il ClubSwan 80 My Song e i Wallycento Galateia e Tilakkhana, quest’ultimo dell’armatrice Pascale Decaux con a bordo un gruppo di veliste professioniste guidate da Dee Caffari.

La classe Maxi Grand Prix quest’anno competerà per la conquista del campionato mondiale. Crediti foto: Rolex/Carlo Borlenghi

Tra i 45 yacht presenti, debutterà a Porto Cervo Magic Carpet E, l’innovativo 100 piedi del socio YCCS Sir Lindsay Owen Jones. Progettato da Guillaume Verdier, presenta soluzioni tecnologiche uniche e interni disegnati da Hermès. Da segnalare la presenza di ben 3 Baltic 68 Café racer: Open Season, Ganesha e Scorpione Hormar, varato quest’anno. Tra coloro che non mancano mai alla Maxi Yacht Rolex Cup troviamo il socio YCCS Vittorio Moretti, recentemente insignito del titolo di Cavaliere del Lavoro, che parteciperà con lo yacht più imponente della flotta, Viriella di 36 metri. Il timone sarà nelle mani di Mauro Pelaschier mentre Maddalena Spanu, atleta del programma sportivo Young Azzurra e campionessa europea WingFoil Racing, sarà a bordo in alcune giornate per ampliare le proprie esperienze veliche.

