La flotta si compatta a Ushant dopo una notte insonne, mentre inizia la corsa verso il Portogallo

La seconda tappa di The Ocean Race Europe ha regalato una notte di estremi: i sette team sono usciti da Portsmouth a tutta velocità con vento portante forte, per poi trovarsi fermi in una zona di calma piatta al largo di Ushant.

Dopo essersi allungata fino a quasi 40 miglia tra testa e coda della flotta nella Manica, la flotta si è compressa in poche miglia quando la brezza è crollata, creando il primo grande punto di svolta della tappa.

La partenza di domenica sera da Cowes aveva offerto condizioni perfette, con la flotta lanciata giù per il Solent sotto spinnaker e marea. Biotherm si è dimostrato ancora una volta il più rapido, conquistando il massimo dei punti al Needles scoring gate, con Paprec Arkéa subito dietro per il punto singolo.

“Abbiamo scelto una vela diversa da quella di alcuni degli altri, ma abbiamo azzeccato la scelta e la barca volava giù per il Solent”, ha spiegato Sam Goodchild di Biotherm. “Tutto si è incastrato per arrivare al gate da due punti, massimo punteggio. Era esattamente quello che ci serviva”.

Anche altri erano entusiasti. “Abbiamo avuto condizioni fantastiche per lasciare il Solent e attraversare la Manica, ci siamo divertiti molto”, ha detto Morgan Lagravière di Allagrande Mapei Racing, felice di essere tornato in gioco dopo la Tappa 1.

Una volta superata l’Isola di Wight, il ritmo è schizzato verso l’alto, con il gruppo di testa oltre i 20 nodi al calare della notte. “È stato piuttosto intenso, con un forte vento da est e un po’ di onda – in realtà eravamo più veloci di quanto previsto dalla routage”, ha aggiunto Goodchild.

La regata è cambiata radicalmente all’estremità nord-occidentale della Bretagna. Come previsto, i venti da est hanno lasciato spazio a una zona di transizione con appena pochi nodi. Le barche che volavano si sono ritrovate a strisciare, con gli equipaggi impegnati senza sosta per mantenere in vita le imbarcazioni.

Paprec Arkéa ha tentato di infilarsi dentro Ushant attraverso lo stretto canale di marea – una mossa che avrebbe potuto fruttare un vantaggio di 15-20 miglia se fossero riusciti a centrare il gate. Ma con il vento in calo, lo hanno mancato per meno di un’ora. Costretti a virare e riposizionarsi verso ovest, l’equipaggio di Yoann Richomme è scivolato dal comando al gruppo inseguitore.

“Siamo passati da primi a ultimi. Un po’ duro, ma tant’è”, ha ammesso Richomme, riassumendo l’azzardo andato storto. “Eravamo convinti di farcela, ma non ci siamo riusciti. Abbiamo lottato tutta la notte per cercare di passare. Invece di aiutarci a scendere a sud, la corrente ci spingeva a nord. Alla fine abbiamo dovuto fare come gli altri e girare attorno. Ora siamo circa cinque miglia dietro al leader. Non è la fine del mondo, ma se riusciamo a uscire di qui senza arretrare per sei ore, non è male”.

Mentre Paprec Arkéa pagava il prezzo, Biotherm, Team Malizia e Canada Ocean Racing hanno optato per la rotta settentrionale. Si è rivelata la scelta più sicura: Biotherm ha mantenuto un leggero vantaggio, mentre Canada si è addirittura portato al comando per un breve periodo, un momento significativo per il team di Scott Shawyer. Al mattino, appena 15 ore dopo la partenza da Portsmouth, i sette IMOCA erano di nuovo praticamente affiancati.

Il gruppo compattato ha lasciato gli equipaggi esausti. “Non abbiamo dormito molto stanotte”, ha ammesso Thomas Ruyant, co-skipper di Allagrande Mapei. “Anzi, per nulla!”. A bordo di Team AMAALA, l’umore era pragmatico. “Tutte le barche sono insieme, quindi è come una nuova partenza per tutti”, ha detto lo skipper Alan Roura. “Ora il punto è uscire il più velocemente possibile da quest’area per agganciare il nuovo vento dall’altra parte”.

Lagravière ha definito la transizione “un vero cambio di scenario”. Ha spiegato: “Stiamo tutti cercando soluzioni per uscirne. Pensavamo di poter passare di soppiatto, ma purtroppo non è stato così. Lavoreremo duro tutta la mattina per trovare pressione e nuovo vento. Sappiamo che questo è uno dei grandi ostacoli di questa tappa”.

“Questa è davvero la parte chiave”, ha concordato Alan Roberts (Holcim-PRB). “Attraversare le calme e arrivare nella nuova pressione – le barche che ne usciranno si arricchiranno sempre di più”.

A metà mattina la flotta è riuscita a superare la transizione, con il vento da nord-ovest tornato a riempire le vele e le velocità in crescita fino ai valori a due cifre. La rotta attraverso il Golfo di Biscaglia ora sembra un drag race in linea retta verso sud fino a Capo Finisterre. Da lì, si prevedono forti venti da nord-ovest che lanceranno la flotta lungo la costa portoghese fino a Porto, dove ci saranno punti pieni in palio al fly-by. L’ultimo ETA indica i leader in arrivo mercoledì, anche se una discesa più rapida potrebbe anticipare l’arrivo.

Alle 12:00 UTC, Team Malizia, Biotherm e Holcim-PRB guidavano il gruppo, affiancati e spingendo quasi 20 nodi con 13 di vento. Solo otto miglia separavano il primo dall’ultimo, con Team AMAALA a chiudere la flotta – prova che è ancora tutto da giocare.

Si prevede che la flotta arrivi a Porto mercoledì per il breve fly-by, prima di riprendere immediatamente la regata verso Cartagena.