Domenica 24 Agosto gli atleti delle squadre agonistiche 2.4mR e Hansa 303 tornano a sfidarsi per il Campionato Liberi nel Vento 2025

Si riparte alla grande con l’attività agonistica

Mentre sono a pieno regime i corsi vela questo fine settimana, dopo una breve parentesi estiva, riparte l’attività agonistica con la terza prova dell’avvincente Campionato 2025 Liberi nel Vento Trofeo Sollini Accessori Calzature – Sollini Unip Lda.

I timonieri della classe velica 2.4mR e Hansa 303, imbarcazioni di riferimento della Federazione Italiana Vela per l’attività paralimpica, torneranno in mare per sfidarsi nel campo di regata che sarà posto davanti al porto turistico SanGiorgio Marina.

Manifestazione sportiva che sarà coordinata dall’Ufficiale di Regata Giampaolo Cognigni, dall’aspirante Lorenzo Borgognoni e dallo staff della Liberi nel Vento che ringraziamo per la gentile collaborazione.

Una regata che sarà utile agli atleti per un ottimo allenamento in vista della quarta ed ultima tappa della Regata Interzonale – Campionato Interzonale 2025 del Medio Adriatico che sarà organizzato dalla Liberi nel Vento il 6 e 7 Settembre.

Dopo la tappa di Rimini, Ravenna e Giulianova, gli atleti della classe Hansa 303 di Abruzzo, Marche ed Emilia Romagna giungeranno a Porto San Giorgio per contendersi il titolo di Campione Interzonale IX, X ed XI Zona FIV.

La settimana successiva, dal 12 al 14 Settembre la base nautica sarà a disposizione della Federazione Italiana Vela che organizzerà un corso di vela istruttori per attività Para Sailing, vela per tutti.

L’attività sportiva è realizzata grazie al sostegno di Sollini Accessori Calzature, Sollini Unip Lda, Vega Italian Style for Lift, Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, Premiata, Solettificio Biccirè, Energean, Sace MarineCork, Triride Italia Srl, Solgas Fermo, Rotary Club di Fermo, Energean, Farmacia Luisa Pompei, Calzaturificio Effemme Srl, Porto Turistico Marina di Porto San Giorgio Spa. In collaborazione, Lega Navale di Porto San Giorgio, Ambito Sociale Territoriale, cantiere CNM&Co, Centronautico Mare, Tecnomare, Croce Azzurra, Protezione Civile di Porto San Giorgio, e ANMIL Marche.

Foto:

1-E’ sempre una gioia quando iniziano il corso vela

2-Atleta al corso vela apprende l’armo della barca

3-Manifesto del Campionato 2025 Liberi nel Vento