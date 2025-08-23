Gli Staristi Paolo Insom e Nicolas Seravalle vincono il Trofeo di Mezza Estate Star 2025

Disputate regolarmente a Viareggio le due prove del tradizionale appuntamento organizzato dalla Velica Viareggina

che prosegue l’iniziativa per promuovere la Star anche fra gli Under 30

Nella Classe Dinghy, invece, si impone Antonio Iacometti

Viareggio– Con una doppietta di vittorie di giornata degli staristi Paolo Insom e Nicolas Seravalle, si è concluso con successo nelle acque di Viareggio il Trofeo di Mezza Estate 2025, tradizionale appuntamento ben organizzato dalla Società Velica Viareggina al quale quest’anno hanno parte una decina di equipaggi della Classe Star e cinque Dinghy.

Entrambe le regate si sono svolte con vento dai quadranti occidentali ma molto variabile per direzione e intensità.

Nella prima prova Star, caratterizzata da vento sui 7/8 nodi iniziali, in aumento fino a 12 nodi sull’ultimo lato, mare calmo e cielo sereno, il Presidente SVV Insom e l’eccellente Seravalle -giovane ma già affermato prodiere di Star, solitamente a prua del fuoriclasse pluricampione mondiale e timoniere di Coppa America Flavio Favini con il quale lo scorso luglio aveva vinto il Campionato di Distretto della classe Star a Bracciano-, dopo un bel sorpasso effettuato nell’ultima poppa, hanno preceduto sul traguardo il forte equipaggio della SVV composto da Marco Viti e Alessandro Cattaneo (Gemmasofia II, Ita 8516), e i compagni di circolo Maurizio Muracchioli e Manlio Corsi (Stellare, Ita 8497).

La seconda prova Star, invece, iniziata con 10/12 nodi con vento ma in diminuzione, ha visto Paolo Insom e Nicolas Seravalle imporsi sull’olimpionico FD Paolo Nazzaro con a prua l’esperto Gian Luca Dati (Dafne, Ita 8527) e su Marco Viti e Alessandro Cattaneo (Gemmasofia II, Ita 8516).

La classifica finale del Trofeo di Mezza Estate Classe Star vede quindi sul gradino più alto del podio Paolo Insom e Nicolas Seravalle (SVV, Guardienne, Ita 7789; 2 punti; 1,1 i parziali) dominatori di questa edizione 2025 seguiti da Marco Viti e Alessandro Cattaneo (SVV, Dafne, Ita 8527, 5 punti; 2,3) e da Paolo Nazzaro e Gian Luca Dati (SVV, Dafne, Ita 8527, 8 punti, 6,2).

Nella Classe Dinghy, invece, la vittoria finale dopo le due prove vinte rispettivamente da Antonio Iacometti (davanti a Schiavon e a Francesco Ferrarini) e da Riccardo Pacini (davanti a Iacometti e a Schiavon), è andata ad Antonio Iacometti (C.V.Forte dei Marmi; Oliver, Ita 2418, 3 punti; 1,2 i parziali) che ha anticipato sul podio Riccardo Pacini (CNMdCarrara, Coccoè, Ita 2273; 4,1 i parziali) ex aequo (5 punti) con Massimo Schiavon (CV Chioggia, Minimo Massimo, Ita 2334; 2,3).

Il Comitato di Regata è stato presieduto dall’U.d.R. Silvio Dell’Innocenti, coadiuvato da Carlo Tessi e da Luciano Bonuccelli.

Prossimo appuntamento con la Società Velica Viareggina e la Classe Star è, invece, fissato per domenica 7 settembre con la seconda giornata del Campionato d’Autunno (partenza prima prova alle ore 13).

La classifica provvisoria stilata al termine della prima giornata del Campionato d’Autunno Star 2025, dopo due prove, vede al comando i portacolori della SVViareggina Enrico Chieffi e Alessandro Patti (4 punti; 1,3 i parziali) seguiti dai compagni di circolo Maurizio Muracchioli con Manlio Corsi (5 punti; 3,2) e da Paolo Nazzaro con Gianluca Dati (7 punti; 2,5). Il Campionato proseguirà il 21 settembre e si concluderà domenica 19 ottobre con le ultime prove in programma, l’eventuale recupero e la premiazione prevista presso il Polo Nautico delle Star.