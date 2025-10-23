Trofeo Raul Gardini: Da domani a Marina di Ravenna sono di scena gli specialisti del Team Race

Marina di Ravenna – Torna nel week end il Trofeo Raul Gardini, evento riservato alla vela giovanile che chiude ufficialmente il Circuito Italiano Team Race; organizzata dal Circolo Velico Ravennate, la manifestazione ha trovato il supporto di Sport Valley Emilia-Romagna, Fondazione Raul Gardini e Solimar Equipment.

In acqua quindici tra le migliori compagini italiane e internazionali, a partire da quella rappresentante la Lega Navale Italiana di Ostia, che si fregia del ruolo di campione italiano in carica; quella del Circolo Velico Ravennate, finita secondo quest’anno all’Italiano di Cagliari, e quella del Circolo Vela Bari, che raduna alcuni dei migliori talenti del momento. Si citava il Garda, rappresentato dai team di Fraglia Vela Riva e Fraglia Vela Malcesine, che schiera due squadre, così come lo Yacht Club Italiano. Attenzione poi alle due squadre ungheresi, indicate come potenziali outsider.

Si regaterà tra venerdì e domenica all’interno delle dighe foranee, seguendo un programma che, muovendo da due gironi di qualificazione, si annuncia molto serrato. Esaurite le qualificazioni, la squadre verranno divise tra flotta Gold e Silver e procederanno a svolgere semifinali e finali.

“Con il Trofeo Raul Gardini torniamo ad accogliere le compagini dei club che condividono con noi l’attenzione per una disciplina competitiva e aggregativa come il Team Race e, più in generale, per l’attività della Classe Optimist, che per numero e diffusione non ha rivale alcuno. La particolarità del Trofeo Raul Gardini è quella di andare in scena all’interno delle dighe, dove l’effetto stadium sailing è unico nel suo genere e per questo dobbiamo ringraziare l’Autorità di Sistema Portuale e la Capitaneria di Porto” ha commentato Matteo Plazzi, presidente del Circolo Velico Ravennate.