Da Mandello salpa l’Interlaghi Classica

Tutto è ormai pronto per l’edizione numero 51 della regata velica “Interlaghi Classic” nata dalla sinergia fra la Lega Navale Italiana di Mandello del Lario, presieduta da Richard Martini, e il gruppo storico della Società Canottieri Lecco.

Sabato 25 e domenica 26 ottobre sei classi veliche e cioè Fun, H22, J24, Orc, Rs21 e Star, scenderanno in acqua per contendersi l’ambito trofeo messo in palio dal Comitato Organizzatore.

Si comincerà sabato con le procedure preliminari nella sede della Lega Navale di Mandello con il completamento delle iscrizioni e il briefing dei regatanti.

Alle ore 12 segnale di avviso per la regata “lunga” e partenza da Mandello del Lario verso Lecco, in una sorta di collegamento fra le due città, e ritorno fruttando la Breva (vento da Sud). Al termine è prevista l’attesa cena di gala con gli equipaggi.

Il giorno dopo, la domenica, in acqua alle 8,30 per sfruttare anche il Tivano (vento da Nord) sul campo di regata del Moregallo. In calendario tre prove che porteranno al vincitore. Alle ore 17 è invece in programma la cerimonia di premiazione.

Partner del 51° “Interlaghi Classic” saranno per questa edizione Kong Italy, Raymarine e Geomont.