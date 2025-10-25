29er EuroCup 2025 – The Finals: Per i centocinquanta partecipanti subito tre prove

Riva del Garda – Sono iniziate nella tarda mattinata di oggi le 29er EuroCup 2025 – The Finals, evento organizzato come tradizione ormai consolidata dalla Fraglia Vela Riva in collaborazione con la 29er International Class Association che, già da diverse stagioni, ha scelto l’Alto Benaco per chiudere il suo circuito molto frequentato. Nel corso di dieci frazioni, la 29er EuroCup ha radunato infatti quasi trecento equipaggi, a riprova dell’estrema diffusione di questo acrobatico doppio giovanile, propedeutico al passaggio verso qualsiasi altra classe. Relativamente al 2025 va sottolineato che per i 29er è un ritorno a pochi mesi di distanza dallo svolgimento del combattutissimo Campionato Europeo, vinto dai fratelli tedeschi Lucas e Moritz Hamm.

Per l’apertura delle The Finals, partecipate da ben centocinquanta equipaggi provenienti da diciannove Nazioni, il Lago di Garda ha riservato un’Ora tardiva ma fresca che ha permesso al Comitato di Regata, guidato da Adolfo Villani, di portare a termine quattro prove su un campo e tre sull’altro: una giornata proficua, al termine della quale è stata redatta una classifica che, in attesa di pareggiare i conti tra le flotte, tiene conto delle tre prove valide per tutti.

A guidare la classifica provvisoria, forti di tre primi di giornata, sono i francesi Alexandre Mostini e Raphael Allain che hanno dominato tutte le regate della flotta Gialla e anticipano gli svizzeri Jacob Ryiu Brundler e Thierry Stucki, finiti sempre secondi nello stesso raggruppamento. In terza posizione, con otto punti, stazionano gli elvetici Ikke Huber e Liam Berger, già terzi all’Europeo dello scorso luglio. In quarta posizione si attesta l’equipaggio che occupa la terza piazza nella graduatoria dell’EuroCup, composto dai polacchi Szymon Kolka e Batosz Zmudinski, decimi tanto all’Europeo che al Mondiale disputato a Porto durante il mese di agosto e vinto dai norvegesi Niklas Holt e Philip Forlsund, oggi apparsi in leggero ritardo rispetto ai diretti avversari. A completare la Top Five sono le svizzere Ella Durr e Eskil Kaufmann, al momento miglior binomio femminile, mentre tra gli equipaggi azzurri si segnalano come migliori Bianca Marchesini e Lucia Finato (F.V. Malcesine e F.V. Riva), undicesime assolute e quarte tra le ragazze.

Domani, con l’idea di mettere le flotte alla pari, i gruppi che devono completare la quarta prova sono chiamati sulla linea di partenza alle 9, mentre per gli altri la chiamata è per le ore 11.

Ricordiamo che le 29er EuroCup 2025 – The Finals si concluderanno nel pomeriggio di martedì con la cerimonia di premiazione: prima di allora si dovranno completare le qualifiche e le prove decisive delle flotte Gold, Silver e Bronze.

La Stagione Agonistica 2025 della Fraglia Vela Riva è supportata da Suzuki, SLAM, Negrinautica, ITAS Assicurazioni, Rothoblass e Garda Trentino.

Per info e classifiche clicca qui.

