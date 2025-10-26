29er EuroCup 2025 – The Finals: Chiuse le qualifiche con sette prove in due giorni: da domani in acqua le flotte Gold, Silver e Bronze

Riva del Garda – Completando sette prove in due giornate, il Comitato di Regata delle 29er EuroCup 2025 – The Finals ha ufficialmente portato a termine le qualifiche, prima fase di questa partecipata manifestazione organizzata dalla Fraglia Vela Riva in collaborazione con la 29er International Class Association. Da domani, condizioni meteo permettendo, i centocinquanta equipaggi presenti in rappresentanza di diciannove Nazioni scenderanno tra le boe divisi nelle flotte Gold, Silver e Bronze per dare vita alle prime prove di finale.

Nel corso della giornata odierna, iniziata alle 9 sotto le raffiche del Peler per dar modo a parte degli iscritti di recuperare la quarta prova già disputata da alcuni ieri pomeriggio, sono state portate a termine altre tre regate che, sommate a quelle di ieri, hanno reso consistente il bilancio della prima fase.

A distinguersi, così come avvenuto ieri, sono stati i francesi Alexandre Mostini e Raphael Allain che guardano ancora tutti dall’alto forti di un totale di 8 punti e di ben cinque successi di giornata. Scalano un posto e si attestano in seconda posizione gli svizzeri Ikke Huber e Liam Berger, già terzi all’Europeo dello scorso luglio. A seguirli, a cinque punti dalla vetta, sono i connazionali Jacob Ryiu Brundler e Thierry Stucki, secondi fino a ieri, mentre in quarta si segnala l’equipaggio composto dai polacchi Szymon Kolka e Batosz Zmudinski, terza forza della graduatoria dell’EuroCup e decimi tanto all’Europeo che al Mondiale.

Completano la Top Five i britannici Jac Bailey e Ben Sinfield mentre i migliori azzurri sono Giuseppe Montesano ed Enrico Coslovich (C.V. Muggia), al momento sesti davanti ai cechi Karolina Lajkova e Peter Pelnar, top performer tra gli equipaggi misti. Resistono al comando del raggruppamento femminile Bianca Marchesini e Lucia Finato (F.V. Malcesine e F.V. Riva), che si confermano all’interno della Top Ten assoluta.

Da sottolineare la rimonta dei francesi Nolann Huet Des Aunay e Titouan Gresset: i leader della ranking della 29er EuroCup hanno infatti fatto il loro ingresso nel gruppo di testa e occupano la nona posizione, giusto in tempo per respingere il ritorno dei campioni iridati, nonché seconda forza della graduatoria del circuito, Niklas Holt e Philip Forslund, risaliti dalla diciannovesima alla dodicesima piazza.

Come detto, le 29er EuroCup 2025 – The Finals riprenderanno domani mattina con lo svolgimento delle prime prove di finale: il Comitato di Regata, che lo ricordiamo è coordinato da Adolfo Villani, ha fissato il primo segnale di partenza per le ore 9.

La Stagione Agonistica 2025 della Fraglia Vela Riva è supportata da Suzuki, SLAM, Negrinautica, ITAS Assicurazioni, Rothoblass e Garda Trentino.

Per info e classifiche clicca qui.

