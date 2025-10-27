29er EuroCup 2025 – The Finals: Cambio di leadership alla vigilia della giornata conclusiva

Riva del Garda – Non perde colpi la macchina organizzativa della Fraglia Vela Riva: anche oggi, terza giornata delle 29er EuroCup 2025 – The Finals, prima riservata alle prove decisive delle flotte Gold, Silver, Bronze ed Emerald, sono state completate tre prove (la Emerald si è fermata a due), per un totale di dieci in tre giorni. Un computo per il quale va dato credito al favore delle condizioni meteo, al solite prodighe di Ora e Peler, e alla capacità del Comitato di Regata e del Technical Manager di Fraglia Vela Riva Fausto Maroni di agire con concreta rapidità.

In virtù dei risultati odierni la classifica, composta da quasi centocinquanta equipaggi, inizia a consolidarsi e lo fa con un cambio al vertice. Gli svizzeri Ikke Huber e Liam Berger, bronzo all’Europeo di Rive del Garda dello scorso luglio, sono i nuovi leader: a premiarli, regalando loro un margine di cinque punti sugli inseguitori, la regolarità dei piazzamenti. In seconda posizione resistono i francesi Alexandre Mostini e Raphael Allain, cui non è bastato vincere la seconda prova di giornata per difendere la leadership della prima ora. Irrompono sul terzo gradino del podio Giuseppe Montesano ed Enrico Coslovich (C.V. Muggia), che fanno valere i due terzi e il quindicesimo di oggi per risalire dalla sesta alla terza piazza, confermandosi binomio italiano di punta.

Venendo alla classifica generale della 29er EuroCup 2025, della quale The Finals è evento conclusivo, va segnalato il cambio di passo dei campioni iridati Niklas Holt e Philip Forslund: scattati dalla diciannovesima posizione sono ora quarti, dopo aver trascorso la notte del Day 2 al dodicesimo posto della classifica generale. Il binomio norvegese, secondo della graduatoria del ranking stagionale, nella serie rivana anticipa di una posizione, e di quattro punti, i leader della 29er EuroCup, i francesi Nolann Huet Des Aunay e Titouan Gresset. Ci sarà quindi da attendere sino alla conclusione dell’ultima prova per conoscere il nome dell’equipaggio vincitore di questo ambito titolo.

Per quanto riguarda i top performer tra le donne e tra gli equipaggi misti, alla vigilia dell’ultima giornata comandano Bianca Marchesine e Lucia Finato (F.V. Malcesine e F.V. Riva), che nella classifica overall sono tredicesime assolute, ed Emilia Salvatore e Pietro Rizzi (S.C.G. Salò), attualmente decimi assoluti. Da segnalare, tra i misti, la scivolata dei cechi Karolina Lajkova e Peter Pelnar: leader della speciale classifica sino a ieri sera, sono passati dalla settima alla trentunesima piazza overall al termine di una giornata da dimenticare.

Le 29er EuroCup 2025 – The Finals si concluderanno domani: sperando nel favore delle condizioni meteo, il Comitato di Regata conta di mandare in archivio la manifestazione con altre quattro prove valide: per questo ha fissato il preparatorio alle 9. Terminate le regate, l’evento giungerà a conclusione con la cerimonia di premiazione, in programma presso la sede della Fraglia Vela Riva.

