Convocati sedici azzurri per i Mondiali di Beach Sprint, ad Antalya anche Panizza, Gentili e Chiumento

ROMA – Sono sedici gli atleti Senior e Under 19 convocati dal Direttore Tecnico Antonio Colamonici per partecipare ai Mondiali di Beach Sprint, in programma ad Antalya (Turchia) dal 6 al 9 novembre. Tra loro, all’esordio assoluto dopo i successi ottenuti nel “flat”, anche Andrea Panizza, Giacomo Gentili e Luca Chiumento, campioni mondiali a Shanghai 2025 e vicecampioni olimpici a Parigi 2024.

Ecco azzurre e azzurri che faranno parte della squadra per la rassegna iridata: Maja Antoni (CC Saturnia), Ilaria Bavazzano (SC Urania), Federico Ceccarino (CC Napoli), Federica Cesarini (Fiamme Oro), Luca Chiumento (Fiamme Gialle/SC Padova), Barbara Cilli (LNI Barletta), Giovanni Ficarra (Peloro Rowing), Lucio Fugazzotto (Peloro Rowing), Giacomo Gentili (Fiamme Gialle/SC Bissolati), Maria Lanciano (LNI Barletta), Stefan Domenic Magazzù (SC Palermo), Silvia Messina (Peloro Rowing), Andrea Panizza (Fiamme Gialle/Moto Guzzi), Andrea Sciavicco Fasano (Peloro Rowing), Pasquale Tamborrino (CC Barion) e Maria Elena Zerboni (CC Saturnia).

Ad Antalya, con il capo delegazione Rossano Galtarossa e la team manager Ambra Di Miceli, lo staff tecnico del DT Colamonici sarà composto dagli allenatori Roberto Pusinelli, Cosimo Damiano Cascella, Fabio Castrignanò, Serena Lo Bue e Fabio Patrignani, l’handler Alessandra Lacatena, il medico Nicola Pucci e il fisioterapista Mattia Carannante.

Nelle immagini (ph Canottaggio.org/Julia Kowacic): in alto la squadra azzurra che ha partecipato ai recenti Campionati Europei beach sprint di Antalya; in basso, il quattro di coppia azzurro campione mondiale a Shanghai