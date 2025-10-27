Il Melges 24 “Aria” vince la 51^ edizione dell’Interlaghi Classica

Il Melges 24 “Aria” del novarese Guido Molinari centra il tris

Suo il successo a Mandello della 51^ edizione dell’Interlaghi Classica

Guido Molinari, libero professionista sessantenne piemontese di Castelletto Sopra Ticino (Novara), si conferma incontrastato dominatore della regata velica Interlaghi. Nelle acque di Mandello del Lario si è infatti aggiudicato anche l’edizione numero 51 della “Interlaghi Classic” proposta dalla Lega Navale Italiana di Mandello del Lario in sinergia con il gruppo storico della Società Canottieri Lecco.

Molinari al timone del Melges 24 “Aria” – con in equipaggio Luca Tandi, Andrea Spadoni, Cesare Vailati e Luca Gaiera per i colori del club Amici del Lago di Lesa Novara -, ha infatti centrato la terza vittoria consecutiva in altrettante edizioni della classica del ramo lecchese del Lario. Regata che ha visto in lizza ben 45 barche suddivise in cinque classi.

“Aria”, inclusa nella classe Orc con 23 partenti e valida come quinta prova del Campionato Velico del Lario, ha centrato il successo grazie a due successi parziali e ad un secondo posto.

«Siamo molto contenti di aver vinto anche quest’anno – ha detto Molinari -. Siamo ormai affezionati all’Interlaghi con il team storico dei precedenti successi. Noi veniamo dal lago Maggiore e siamo sempre felici di vincere a regate qui. Quest’anno avevamo una barca nuova, sempre un Melges 24, e questa era praticamente la prima regata che facevamo. Ed andata bene».

Ma veniamo al dettaglio. Dopo la prima giornata di sabato, caratterizzata dal poco vento che ha costretto gli organizzatori ad annullare la prova “lunga” dopo l’attesa in acqua, l’Interlaghi Classica ha avuto il suo epilogo nella giornata di domenica dove grazie al Tivano (vento da Nord). È stato così possibile disputare tre prove molte belle e combattute.

Detto della classe Orc veniamo alle altre classi. Nei Fun a mettere il sigillo è stato “Furfante” (Lni Mandello) del lecchese Massimo “Cicio” Canali con Francesco Lattuada, Adriano Barzaghi e Stefano Lillia, ad avere la meglio con due ottimi successi parziali. Vittoria in casa, sempre con due successi parziali, anche negli H22 con “Eltor2ga” (Lni Mandello) di Riccardo Colombo con Achille Ciavatta, Gabriele Villa, Matteo Bacchini, e Filippo Giacomo Martini.

“Bruschetta Guastafeste” delle sorelle Alessia e Sonia Ciceri con al timone Pierluigi Puthod (Cv Tivano Valmadrera) e in team anche Alberto Benedetti, Pietro Kostner e Ancilla Scaccia, ha invece vinto nei J24 sempre grazie a due successi parziali a spianare la strada. Infine, la classe Star dove Nicola Roncoroni e Lorenzo Guidolin (Cv Moltrasio Co) hanno centrato il filotto di successi con tre prove perfette.

Soddisfazione in casa della Lega Navale Italiana di Mandello del Lario, presieduta da Richard Martini, per questa “prima” che ha visto un buon numero di iscritti e regate molto combattute ed interessanti. «Era la nostra prima volta da organizzatori – ha detto Martini – e c’era un po’ di naturale tensione ma è andato tutto bene e siamo soddisfatti. Anche i regatanti erano felici e questo ci gratifica per il futuro. Poi come Lega abbiamo vinto anche in due classi con Canali nei Fun e Colombo negli H22. Complimenti poi a Molinari per la vittoria».

Ma ecco i podi suddivisi per classe. Classe Orc: 1. “Aria” (Melges 24 – Guido Molinari – Amici del Lago Lesa Novara – 1/1/2 i piazzamenti); 2. “Spirit of Nerina” (Rs21 – Roberto Caresani Aval Gravedona Co – 2/3/3) ; 3. “Kong Bambino Viziato (Platu 25 – Richard Martini Lni Mandello Lario – 3/5/1). Classe Fun: 1. “Furfante” (Massimo Canali – Lni Mandello Lario – 1/2/1); 2. “Funtarei” (Marco Bracchi – Cv Dervio -2/1/2); 3. “Banana Joe” (Andrea Cremonesi – Cv Toscolano Maderno Bs – 4/3/3). Classe H22: 1.”Eltor2ga” (Riccardo Colombo – Lni Mandello Lario – 1/1/2); 2. “Ita 134” (Michele Granzo – Orza Minore Dervio – 2/2/1); 3. “Ita 122” (Riccardo Urbani – Orza Minore Dervio – 3/4/4). Classe J24: 1. “Bruschetta Guastafeste” (Pierluigi Puthod – Circolo Vela Tivano Valmadrera – 1/1/3); 2. “Cucula” (Marco Giannini – Av Alto Sebino Bg – 4/3/1); 3. “Dejavue” (Ruggero Spreafico – Lni Mandello – 2/2/4). Classe Star: 1.”Ita 7749” (Nicola Roncoroni – Circolo Vela Moltrasio – 1/1/1); 2. “Ita 7387” (Angelo Tagliabue – Club Nautico Celle Sv – 2/2/3); 3. “Ita 7780” (Carlo Pasqun – Lni Mandello – 3/3/2).

Foto:Marius Bunduc.

Foto-1: “Aria” il Melges 24 di Guido Molinari

Foto-2: La premiazione del team di “Aria” vincitore del 51° Interlaghi

Foto-3/4/5: Le barche in regata