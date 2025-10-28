A Riva del Garda vincono i francesi Mostini-Allain e i gardesani Marchesini-Finato e Salvatore-Rizzi

29er EuroCup 2025 – The Finals

Riva del Garda – Si è chiusa con quattordici prove valide la 29er EuroCup 2025 – The Finals, evento organizzato dalla Fraglia Vela Riva in collaborazione con la International 29er Class Association che ha radunato sull’Alto Benaco centocinquanta equipaggi in rappresentanza di diciannove Nazioni. Un computo complessivo da sottolineare, specie in considerazione del fatto che la manifestazione si è articolata su quattro giornate, cui va riconosciuto il merito al Comitato di Regata, guidato dal PRO Adolfo Villani, e al team della Fraglia Vela Riva, capitanato dal Technical Manager Fausto Maroni.

Oggi, nel corso di una giornata iniziata alle 9 sotto le raffiche del Peler e terminata alle 15.30 con i refoli dell’Ora, sono state completate quattro prove che hanno definito la classifica, determinando al contempo anche quella del circuito internazionale riservato a questo dinamico doppio giovanile, che nel corso del 2025 ha assegnato proprio a Riva del Garda il titolo Europeo.

A imporsi nella frazione gardesana, decima tappa della 29er EuroCup 2025, sono stati i francesi Alexandre Mostini e Raphael Allain, tornati al comando definitivamente dopo aver ceduto il passo, nel corso della penultima giornata, agli svizzeri Ikke Huber e Liam Berger che oggi hanno faticato più del previsto e sono passati dalla prima alla quarta posizione. A scavalcarli, attestandosi al secondo posto, sono stati gli inglesi Jack Bailey e Ben Sinfield, finiti a ventidue punti dai vincitori. Terzi hanno chiuso gli elvetici Jacob Ryu Brundler e Thierry Stucki. Migliori degli italiani sono stati Giuseppe Montesano ed Enrico Coslovich (C.V. Muggia), giunti quinti a tre soli punti dal podio.

Successo italiano tra i binomi misti, grazie al settimo posto assoluto di Emilia Salvatore e Pietro Rizzi (S.C.G. Salò), e in campo femminile, dove a imporsi sono state Bianca Marchesini e Lucia Finato (F.V. Malcesine e F.V. Riva), decime assolute: affermazione dal valore doppio in considerazione del fatto che le due veliste italiane sono Under 17. Parlando di equipaggi Under 17, detto del successo di Marchesini-Finato, tra i maschi hanno festeggiato la vittoria gli inglesi Greenhalgh-Sinfield e tra i misti i cechi Lara Nemcova e Kristian Bezusek.

La Stagione Agonistica 2025 della Fraglia Vela Riva è supportata da Suzuki, SLAM, Negrinautica, ITAS Assicurazioni, Rothoblass e Garda Trentino.

Per info e classifiche clicca qui.

