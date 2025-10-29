APERTE UFFICIALMENTE LE ISCRIZIONI ALLA SARDINIA CUP 2026

Pubblicato oggi il Pre-Bando di Regata all’interno del quale sono contenuti tutti i dettagli tecnici per la partecipazione

Porto Cervo-Lo Yacht Club Costa Smeralda annuncia ufficialmente l’apertura delle iscrizioni per la Sardinia Cup 2026, in programma dal 31 maggio al 7 giugno 2026. Contestualmente è stato pubblicato il Pre-Bando di Regata, nel quale sono riportati tutti i dettagli relativi alle modalità di partecipazione e il modulo di iscrizione disponibile cliccando qui.



Alla manifestazione saranno ammesse imbarcazioni in rappresentanza di uno Yacht Club, ciascuno dei quali dovrà competere con due imbarcazioni rispettivamente nelle classi: Sardinia Cup Class 1 e Sardinia Cup Class 2.

Per poter prendere parte alla competizione, ogni imbarcazione dovrà rientrare nei parametri di classe indicati nel Pre-Bando e riportati di seguito, definiti in collaborazione con il Royal Ocean Racing Club (RORC) e allineati ai criteri che saranno adottati per la prossima Admiral’s Cup 2027.

Inoltre, ciascun equipaggio dovrà includere almeno una velista donna e un altro atleta con un’età inferiore ai 25 anni, a conferma della volontà del Club di promuovere la partecipazione delle donne e dei giovani nella vela d’altura.

Rating Bands della Sardinia Cup 2026:

Le iscrizioni alla Sardinia Cup 2026 resteranno aperte fino al 15 aprile 2026. La nazionalità del team sarà determinata in base alla sede dello Yacht Club rappresentato.

Il programma della Sardinia Cup 2026 prevede l’avvio delle regate il 2 giugno con una prova costiera inaugurale, seguita da una regata d’altura di circa 150 miglia nautiche (con una previsione di 24 ore di navigazione). Nei giorni successivi si disputeranno due giornate dedicate alle regate a bastone e un’ulteriore regata costiera, prima della cerimonia di premiazione finale in programma il 7 giugno.

La Sardinia Cup, istituita nel 1978 e fortemente voluta dal Commodoro Gianfranco Alberini, ritorna dopo l’ultima edizione tenutasi nel 2012. L’evento, che ha contribuito a rendere lo YCCS, un punto di riferimento per lo yachting internazionale, fu pensato per alternarsi negli anni pari con la Admiral’s Cup, la prestigiosa competizione britannica che è ritornata in calendario proprio quest’anno.

Il Pre-Bando di Regata è pubblicato online sul sito web YCCS e disponibile cliccando qui insieme al Modulo di Iscrizione.



