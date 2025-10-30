Trofeo Raul Gardini: Il Circolo Velico Ravennate vince l’edizione 2025

Marina di Ravenna – Il Circolo Velico Ravennate vince il Trofeo Raul Gardini, che in questo 2025 ha offerto l’edizione migliore di sempre. Il favore delle condizioni meteo ha infatti consentito lo svolgimento dell’intero programma, composto da un totale di centosedici match e dalle semifinali e le finali che sono succedute al turno di qualificazione.

A imporsi, regolando quattordici tra le migliori compagini italiane e internazionali, è stato il team del Circolo Velico Ravennate che, superati in semifinale i forti rappresentanti dello Yacht Club Italiano, in finale hanno battuto la Canottieri Garda Salò, fresca del successo sul Circolo Vela Bari, uno dei favoriti della vigilia che si è dovuto accontentare del bronzo, ottenuto nella finale di consolazione.

Alla premiazione erano presenti Ivan Gardini, figlio di Raul, lo storico skipper di Azzurra, Cino Ricci, e i rappresentanti di Solimar, sponsor della manifestazione insieme a Sport Valley Emilia-Romagna.

“Sono stati tre giorni di grande vela, con i riflettori puntati su una disciplina competitiva e divertente come il team race – ha commentato Matteo Plazzi, presidente del sodalizio di Via Molo Dalmazia – Complimenti al Comitato di Regata, guidato da Andrea Gatta, al team degli Umpire, coordinato da Paolo Marendon, e a tutti i partecipanti, a partire dal team ungherese che, con la sua presenza, ha impresso alla manifestazione il salto verso l’internazionalità: a tal proposito stiamo già lavorando per consolidare la presenza di team stranieri in occasione dell’edizione 2026. In ultimo un grazie a Ivan Gardini e Cino Ricci che, come testimonia la loro presenza alla premiazione, si sono confermati vicini all’evento e alle attività del Circolo Velico Ravennate”.