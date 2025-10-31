Nel Day 1 brillano il Circolo Velico Ravennate e la Fraglia Vela Riva

Marina di Ravenna – Ha avuto inizio oggi a Marina di Ravenna il Campionato Italiano Team Race Under 17, evento organizzato dal Circolo Velico Ravennate in collaborazione con la Federazione Italiana Vela. Disputata utilizzando una flotta di RS Feva messa a disposizione dalla Federvela, la manifestazione conta sulla partecipazione di alcuni tra gli yacht club più attivi, e rappresentativi, del movimento velico italiano.

Nel corso del Day 1, andatoin scena all’interno delle dighe grazie all’appoggio della Capitaneria di Porto e dell’Autorità di Sistema Portuale, Ufficiali di Regata e partecipanti hanno dovuto fare i conti con la quasi totale assenza di vento: operazioni di conseguenza rallentate e Comitato di Regata, guidato da Riccardo Incerti, pronto a sfruttare ogni refolo per dare il via ai numerosi voli previsti. Al tirar delle somme la giornata inaugurale si è chiusa con un totale di cinque match completati, regate che hanno evidenziato l’ottimo stato di forma delle compagini del Circolo Velico Ravennate e della Fraglia Vela Riva.

“A una sola settimana dal Trofeo Raul Gardini torniamo a organizzare un evento di team race, questa volta utilizzando un doppio giovanile come l’Rs Feva e in piena collaborazione con la Federazione Italiana Vela: siamo molto contenti di questa unione di intenti, perchè, al pari della Federvela, crediamo molto in questo disciplina tattica e aggregativa. Peccato per il meteo di oggi, cha ha smorzato l’azione, ma confidiamo nei giorni a venire per disputare regate appassionanti e divertenti” ha commentato il Direttore Sportivo del Circolo Velico Ravennate, Jacopo Pasini.