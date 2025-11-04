Campionato Italiano Team Race Under 17: Vince il team del Circolo Velico Ravennate

Marina di Ravenna- È il team Circolo Velico Ravennate il nuovo campione italiano di Team Race Under 17: la compagine guidata da Nicola Bissi ha conquistato il titolo superando in finale quella della Fraglia Vela Riva al termine di tre giorni di regate organizzate dal Circolo Velico Ravennate stesso, in collaborazione con la Federazione Italiana Vela che ha messo a disposizione una flotta di RS Feva, doppio giovanile particolarmente diffuso a livello internazionale.

Il sodalizio bizantino ha festeggiato anche per il terzo posto del team Circolo Velico Ravennate 2, che nella finalina di consolazione ha superato il Circolo Nautico del Savio, finito quarto davanti a Sant Bart, giunto a completare la top five.

La manifestazione è entrata nel vivo domenica quando il favore delle condizioni meteo, risultate poco solide nelle due giornate iniziali, ha consentito lo svolgimento di un consistente numero di regate: esito non scontato, cui va riconosciuto il merito agli Ufficiali di Regata, guidati da Riccardo Incerti, e al team degli Umpire, capitanato da Paolo Marendon.

“Il Circolo Velico Ravennate è orgoglioso di aver regalato un’avvincente chiusura alla stagione nazionale del Team Race: quelle andate in scena all’interno delle dighe del porto di Ravenna sono state regate dall’indubbio valore tecnico, il cui esito è sempre stato incerto – commenta Jacopo Pasini, Direttore Sportivo del club di Via Molo Dalmazia – Per noi ancora non si tratta dell’ultimo capitolo della stagione, ma siamo già concentrati sul calendario 2026, che presenterà nuovi eventi e sfide avvincenti”.

“Con questo campionato dedicato all’interessante disciplina del Team Race, che nel mondo sportivo velico internazionale sta riscuotendo sempre più seguito, da un lato è stata data una preziosa occasione di visibilità per il territorio, con ricadute significative anche in termini turistici ed economici nei periodi di spalla della stagione estiva e dall’altro è stata offerta un’opportunità ai giovani affinché possano maturare esperienza e raccogliere soddisfazioni. Ed è proprio sotto tale ottica che la Federvela ha messo a disposizione la propria flotta di RS Feva.

Fatta questa doverosa premessa, mi preme sottolineare che è stato solo grazie solo alla tenacia del Comitato Organizzatore che il Campionato è riuscito a trovare una sua valorizzazione: merito senza dubbio del proverbiale sforzo congiunto tra le capacità del Direttore Sportivo, Jacopo Pasini, e tutti gli Ufficiali di Regata presenti, che ringrazio per quanto predisposto nella non facile esecuzione di questo campionato.

Da parte mia e della Federvela vanno le congratulazioni a quanti – circoli, tecnici, dirigenti, partecipanti e addetti ai lavori – hanno reso possibile e onorato questo evento ed ancora lo stesso circolo, ben condotto da Matteo Plazzi, che ha saputo accogliere con la consueta dinamicità l’invito della Federvela per l’organizzazione di questa interessante edizione del Campionato Italiano Team Race Under 17, questo alla pari dell’Associazione di Classe RS Feva, presente sul campo con il tecnico Matteo Rusticali” ha commentato il consigliere della Federazione Italiana Vela, Domenico Foschini.