CVT TALAMONE, CHIUSA LA SEDICESIMA EDIZIONE DELLO SNIPE WINTER TROPHY

Il Memorial Marco Sabbadini e Paolo Cardoni del Circolo della Vela Talamone, in due giorni di vento, sport e memoria: trionfano Fantoni e Buzzetti

Talamone– Due giornate di vento stabile, mare ideale e grande partecipazione hanno decretato il successo della sedicesima edizione dello Snipe Winter Trophy – Memorial Marco Sabbadini e Paolo Cardoni, organizzato nello scorso weekend dal Circolo della Vela Talamone. La regata, valida come classico appuntamento di chiusura della stagione Snipe, ha visto in acqua 17 equipaggi provenienti da diversi circoli italiani e dalla Croazia, con un livello tecnico molto alto e condizioni perfette per una competizione avvincente e corretta.

Meteo. Quando alle condizioni meteo, più nel dettaglio, sabato 1°novembre il campo di regata ha offerto vento di Scirocco (Sud-Est) tra i 5 e i 7 nodi, mare calmo e cielo limpido: due prove regolari e tatticamente complesse, in cui la lettura delle oscillazioni e la gestione dei bordi a riva di Talamone sono risultate decisive. Domenica 2 novembre, invece, il Maestrale (Nord-Ovest) ha fatto salire l’intensità fino a 10–15 nodi, regalando ai partecipanti due prove spettacolari, con mare appena formato e partenze molto combattute ma sempre corrette.

La classifica e i vincitori. Dopo quattro prove complessive, la vittoria finale è andata a Pietro Fantoni (YC Adriatico) con a prua Arianna Buzzetti (Circolo della Vela Talamone), che hanno mostrato costanza, lucidità tattica e grande affiatamento. Secondo posto per Dario Bruni e Francesco Scarselli, mentre completano il podio Francesco Rossi e Marco Rinaldi. Nella categoria juniores, primo posto per Riccardo Duca e Diego Rosa, giovani promesse che confermano l’ottima vitalità della classe Snipe tra le nuove generazioni.

Un weekend di sport e amicizia. La manifestazione è stata anche un momento di incontro e convivialità: la cena sociale di sabato sera, con oltre novanta partecipanti, ha riunito equipaggi, soci e amici del Circolo in un clima di festa e amicizia, in perfetto spirito Snipe. Domenica pomeriggio, al termine delle regate, la cerimonia di premiazione si è aperta con un momento di ricordo per i due soci cui il trofeo è dedicato, Marco Sabbadini e Paolo Cardoni: due targhe commemorative sono state consegnate ai familiari, accompagnate da un lungo applauso in un contesto di grande emozione. La cerimonia di chiusura è stata officiata dal presidente del Cvt, Franco Damato, e dal direttore sportivo, Riccardo Savorani, che hanno ringraziato i partecipanti, il Comitato di regata, la Giuria e rivolto un attestato di riconoscenza a tutti soci volontari che hanno consentito di poter realizzare gli eventi sia a terra sia in mare.

Con vento, sole e grande sportività, il XVI Snipe Winter Trophy – Memorial Sabbadini & Cardoni si chiude così come era iniziato: nel segno della vela, della passione e del ricordo. Un fine settimana di sport e amicizia che ha consentito a Talamone di confermare la propria tradizione e il suo ruolo di riferimento per la classe Snipe.