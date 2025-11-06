Fratelli Veronelli vice campioni italiani U23 e terzi assoluti in 49er al CICO 2025

I fratelli Seneca e Alex Veronelli, portacolori del CV Bari, si sono confermati vice campioni italiani Under 23 nella classe 49er e terzi nella classifica assoluta al CICO (Campionato Italiano Classi Olimpiche) 2025, replicando così il brillante risultato ottenuto lo scorso anno.

La regata, disputata nelle acque siciliane di Sferracavallo dal 30 ottobre al 2 novembre, è stata caratterizzata da condizioni di vento leggero per buona parte delle giornate. Nella prima giornata sono state disputate due prove, distanziate di circa tre ore, con vento prima da Sud e poi da Est. La seconda giornata è stata interrotta per un taglio di percorso alla bolina, mentre il terzo giorno il campo di regata ha finalmente regalato quattro prove complete, le massime consentite, con vento stabile tra gli 8 e i 10 nodi, in calo solo nell’ultima prova.

Con i parziali 1 – 3 – 2 – 3 nella terza giornata, i fratelli Veronelli hanno conquistato la loro posizione sul podio, confermandosi tra gli equipaggi più competitivi della flotta italiana.

«Siamo davvero contentissimi – hanno commentato i fratelli Veronelli – di essere riusciti a confermare il risultato dello scorso anno. È stata una regata difficile ma molto bella, con condizioni che ci hanno permesso di dare il meglio. Vorremmo ringraziare il Circolo della Vela Bari per il supporto che non ci ha mai fatto mancare, e in particolare lo storico oggi ex direttore sportivo Gigi Bergamasco che ha sempre creduto in noi».

Soddisfatto tutto il consiglio direttivo nautico del CV Bari per un risultato che porta ancora una volta il sodalizio sportivo barese ai vertici della vela nazionale giovanile.

Foto: MARTINA ORSINI/FIV